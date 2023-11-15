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SpaceX не зможе запустити сервіс супутникового зв'язку для смартфонів, доки не доведе, що він не створить перешкод операторам
11:50 15.11.2023 |
SpaceX має намір у 2024 році запустити послугу Direct to Cell у сервісі Starlink. Вона дасть змогу надсилати файли, текст і голосові повідомлення зі смартфонів, використовуючи інтернет-супутники. Але Федеральна комісія зі зв'язку США має до SpaceX кілька запитань.
Компанія Ілона Маска (Elon Musk) звернулася до регулятора по дозвіл у 2022 році. Як стало відомо, SpaceX не зможе запустити нову послугу, доки не доведе, що вона не створюватиме перешкод для інших супутникових і наземних сервісів.
Федеральна комісія зі зв'язку має кілька питань, які виникли під час розгляду заявки аерокосмічної компанії. Вони стосуються роботи Direct to Cell у діапазоні від 1910 МГц до 1995 МГц. SpaceX має до 17 листопада 2023 року відповісти на запитання та надати аналіз перешкод, які можуть бути спричинені запуском нового сервісу.
Аерокосмічна компанія має показати типові рівні потужності супутникового зв'язку на території США. Ще одне питання стосується того, як SpaceX реалізує відключення стільникової служби Starlink у разі виникнення перешкод.
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