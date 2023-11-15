Фінансові новини
- |
- 15.11.23
- |
- 00:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI
11:53 14.11.2023 |
Компанія Humane анонсувала компактний переносний гаджет AI Pin, що працює з моделями штучного інтелекту від Microsoft, OpenAI та інших.
AI Pin являє собою невеликий квадратний модуль, який кріпиться магнітом до одягу. Його вага становить 34 грами. Також окремо до нього підключається акумуляторний блок вагою 20 грамів.
Пристрій працює на базі процесора Snapdragon. Гаджет оснащений камерою, мікрофоном, динаміком і лазерним проєктором. Останній дає змогу виводити інформацію на долоню користувача.
AI Pin управляється голосом і жестами, при цьому пристрій не має екрана і кнопок. Його основне призначення - звернення до моделей ШІ для виконання різних завдань. Humane стверджує, що одна з ключових функцій - доступ до ChatGPT.
Активація AI Pin відбувається натисканням дотиком. У компанії стверджують, що пристрій не веде постійного запису, а під час активації камери або мікрофона загоряється спеціальний індикатор.
Пристрій працює на базі операційної системи Cosmos, яка автоматично спрямовує запити користувача до потрібних інструментів ШІ. Це дасть змогу обходитися без завантаження застосунків і управління ними.
Humane позиціонує AI Pin як перспективне рішення, яке розвиватиметься в міру вдосконалення моделей ШІ. У майбутньому планується додати навігацію, можливості для шопінгу та інші функції.
Попередні замовлення на пристрій відкриються 16 листопада, а поставки у США стартують на початку 2024 року.
Вартість гаджета становитиме $699. Крім того, за підписку Humane доведеться платити $24 на місяць, що дає змогу отримати телефонний номер і покриття даних через мережу T-Mobile.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|NVIDIA представила новий флагманський чип H200 для штучного інтелекту
|Volvo представив електричний мінівен EM90
|Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI
|У Південній Кореї робот на смерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
Бізнес
|Японія збирається виділити $12,6 мільярда на виробництво напівпровідників
|Страйк закінчився: голлівудські актори домовились зі студіями
|Baidu замовила чипи для штучного інтелекту у Huawei замість Nvidia
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100