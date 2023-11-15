Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI

Компанія Humane анонсувала компактний переносний гаджет AI Pin, що працює з моделями штучного інтелекту від Microsoft, OpenAI та інших.

AI Pin являє собою невеликий квадратний модуль, який кріпиться магнітом до одягу. Його вага становить 34 грами. Також окремо до нього підключається акумуляторний блок вагою 20 грамів.





Пристрій працює на базі процесора Snapdragon. Гаджет оснащений камерою, мікрофоном, динаміком і лазерним проєктором. Останній дає змогу виводити інформацію на долоню користувача.

AI Pin управляється голосом і жестами, при цьому пристрій не має екрана і кнопок. Його основне призначення - звернення до моделей ШІ для виконання різних завдань. Humane стверджує, що одна з ключових функцій - доступ до ChatGPT.

Активація AI Pin відбувається натисканням дотиком. У компанії стверджують, що пристрій не веде постійного запису, а під час активації камери або мікрофона загоряється спеціальний індикатор.

Пристрій працює на базі операційної системи Cosmos, яка автоматично спрямовує запити користувача до потрібних інструментів ШІ. Це дасть змогу обходитися без завантаження застосунків і управління ними.

Humane позиціонує AI Pin як перспективне рішення, яке розвиватиметься в міру вдосконалення моделей ШІ. У майбутньому планується додати навігацію, можливості для шопінгу та інші функції.

Попередні замовлення на пристрій відкриються 16 листопада, а поставки у США стартують на початку 2024 року.

Вартість гаджета становитиме $699. Крім того, за підписку Humane доведеться платити $24 на місяць, що дає змогу отримати телефонний номер і покриття даних через мережу T-Mobile.