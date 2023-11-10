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У Південній Кореї робот на смерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами
14:08 10.11.2023 |
Співробітник робототехнічної компанії оглядав робота - напередодні у нього збоїв датчик.
За повідомленням південнокорейського інформаційного агентства Yonhap, роботизована рука, прийняла чоловіка за ящик з овочами.
Вона схопила його і притиснула до конвеєрної стрічки, роздавивши обличчя та груди.
Його доправили до лікарні, але врятувати не змогли.
За даними Yonhap, нещасний випадок стався на заводі із сортування перцю. Загиблий перевіряв роботу датчиків робота перед тестовим запуском, запланованим на 8 листопада.
Робот мав піднімати ящики з перцем і ставити їх на палети.
Спочатку випробування планували на 6 листопада, але через проблеми з датчиком роботизованої руки їх довелося перенести.
Увечері 8 листопада працівник компанії, яка виготовила роботизовану руку, проводив перевірку машини. У цей момент вона дала збій.
У заяві після інциденту представник експортного сільськогосподарського комплексу Donggoseong, якому належить завод, закликав створити "точну та безпечну" систему.
У березні в Південній Кореї стався схожий інцидент: 50-річний робітник заводу з виробництва автомобільних деталей серйозно травмувався, бо опинився на шляху роботизованої руки.
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