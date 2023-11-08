Фінансові новини
- |
- 08.11.23
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
14:46 08.11.2023 |
Флагманський смартфон nubia Z50S Pro тепер продається під брендом Vertu. Модель має інший дизайн і коштує майже на порядок дорожче.
Смартфон називається Vertu MetaVertu II. Він обладнаний 6,78" дисплеєм AMOLED з частотою оновлення 120 Гц. Роздільна здатність основної камери становить 50 МП (Sony IMX800) + 50 МП + 8 МП, а фронтальної - 16 МП.
Vertu MetaVertu II отримав мобільний процесор Snapdragon 8 Gen 2 LV з частотою до 3,36 ГГц. Обсяг оперативної пам'яті становить 12 ГБ, а місткість накопичувача - 256/512 ГБ. Акумулятор має ємність 5100 мАг і підтримує швидку зарядку потужністю 65 Вт.
Смартфон оснащений Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, вбудованим у дисплей сканером відбитків пальців і стереодинаміками. Крім того, він працює на базі операційної системи Android 13. Також відзначимо підтримку Web3-сервісів і наявність кількох голосових помічників.
Вартість Vertu MetaVertu II в карбоновому корпусі чорного кольору склала $5100. Також смартфон доступний зі шкіряною кришкою за ціною $8100 (чорна) і $9300 (біла або синя).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада з другої спроби ухвалила закон про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів
|У Конгресі США схвалили передачу Україні активів рф
|Коли почнуться переговори про вступ України до ЄС. П'ять головних питань перед стартом
|США відреагували на заяву Зеленського про те, що вибори в Україні під час війни не на часі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome
|Microsoft запропонує розробникам використовувати штучний інтелект у розробці ігор для Xbox — сценарії, діалоги, NPC, квести
|MediaTek Dimensity 9300 ─ акцент на «великі» ядра, щоб порівнятися з Snapdragon 8 Gen 3
Бізнес
|Взуттєвий гігант Nike подав до суду на New Balance і Skechers за порушення патентних прав
|Ілон Маск представив ШІ чатбот Grok від власної компанії xAI – після бета-тесту він буде доступний в X Premium+
|SpaceX перестала отримувати збиток від супутникового інтернету Starlink
|Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 р., скоротить 19% робочих місць
|Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
|У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві
|Xiaomi 14 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu