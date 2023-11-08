Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100

Флагманський смартфон nubia Z50S Pro тепер продається під брендом Vertu. Модель має інший дизайн і коштує майже на порядок дорожче.

Смартфон називається Vertu MetaVertu II. Він обладнаний 6,78" дисплеєм AMOLED з частотою оновлення 120 Гц. Роздільна здатність основної камери становить 50 МП (Sony IMX800) + 50 МП + 8 МП, а фронтальної - 16 МП.





Vertu MetaVertu II отримав мобільний процесор Snapdragon 8 Gen 2 LV з частотою до 3,36 ГГц. Обсяг оперативної пам'яті становить 12 ГБ, а місткість накопичувача - 256/512 ГБ. Акумулятор має ємність 5100 мАг і підтримує швидку зарядку потужністю 65 Вт.

Смартфон оснащений Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, вбудованим у дисплей сканером відбитків пальців і стереодинаміками. Крім того, він працює на базі операційної системи Android 13. Також відзначимо підтримку Web3-сервісів і наявність кількох голосових помічників.

Вартість Vertu MetaVertu II в карбоновому корпусі чорного кольору склала $5100. Також смартфон доступний зі шкіряною кришкою за ціною $8100 (чорна) і $9300 (біла або синя).



