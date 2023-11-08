Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin

Введення роботизованої системи доставки у передмістя Кавасакі, яка використовує безпілотні літальні апарати, може суттєво змінити логістику доставки, полегшити покупки для літніх людей та сприяти соціальній активності та взаємодопомозі у спільноті. Panasonic, Tokyu та Urban Renaissance Agency (UR) уклали угоду про співпрацю для проведення пілотного проєкту з використання дронів для доставки товарів у передмісті Кавасакі (Kawasaki) в префектурі Канаґава (Kanagawa). Цей проект має стати першим у своєму роді, впроваджуючи аеронавтичних роботів для цивільних логістичних операцій у житлових районах.

Рендер: так виглядатиме доставка роботами у передмісті

Всім бажаючим буде надана можливість ознайомитися з роботою системи з 18 листопада, що є частиною спроби залучити громадськість та забезпечити прозорість тестування. Проєкт націлений на вирішення критичних соціальних викликів, таких як нестача працівників у доставці та підвищення витрат на доставку, особливо в районах з високим рівнем старіння населення. Підвищення комфорту придбання товарів у передмістях може сприяти формуванню спільнот, поліпшенню благополуччя мешканців і відродженню місцевих традицій спілкування та допомоги.

Шкаф для видачи посилок, доставлених Sorakarabin

Панасонік прагне розробити роботизовані системи доставки як відповідь на "Проблему 2024 року", що означає кризу робочої сили в логістичній галузі, а також для полегшення покупок в умовах зменшення доступності традиційних магазинів у передмістях. Пілотний проект також передбачає детальний аналіз ефективності використання дронів для доставки, їх вплив на життєвий ритм місцевих жителів та потенційну роль у майбутніх міських інфраструктурах. Очікується, що збільшення місць для отримання товарів автоматичної доставки допоможе мешканцям не лише поліпшити логістику покупок, а й стимулюватиме соціальну активність та підтримку серед старшого населення, яке може зіткнутися з проблемами у доступі до товарів і послуг.

Проблема 2024 року в Японії

Проблема 2024 року в Японії пов'язана з очікуваним дефіцитом робочої сили внаслідок старіння населення. Як індустріально розвинена країна, Японія зіштовхується з унікальними викликами, як-от скорочення молодого населення та зростання числа людей похилого віку, що залишають ринок праці. Це призводить до зменшення кількості доступних працівників, особливо в секторах, де потрібна фізична праця, як-от будівництво і логістика, та створює необхідність інновацій та реформ, зокрема автоматизації та впровадження робототехніки.

Про Tokyu Corporation

Tokyu Corporation, відома також як Група Токю, - це багатогранний конгломерат з Японії, що займається різноманітними видами бізнесу, включно з залізничним транспортом, нерухомістю та відпочинком. Однією з головних галузей діяльності компанії є залізничний транспорт, зокрема управління приміськими залізницями в Токіо та околицях. Крім транспорту, Токю володіє та керує великою кількістю нерухомості, включаючи житлові комплекси, торгові центри та офісні будівлі. Компанія також активна в секторах відпочинку та гостинності, управляючи готелями, курортами та розважальними закладами. Токю має репутацію інноватора у сфері сталого розвитку, розробляючи проєкти "розумних міст" і зеленої архітектури. Компанія веде активну міжнародну діяльність, інвестуючи в різноманітні проекти за межами Японії. Через свої численні підприємства та партнерства, Токю Корпорейшн зіграла значну роль у розвитку інфраструктури і міського планування в Японії.

Про Urban Renaissance Agency

Urban Renaissance Agency, або UR - це державна організація Японії, що займається розробкою міських проектів. Заснована для підтримки міського розвитку, реконструкції та оновлення житлових районів. UR працює над створенням доступного житла, покращенням якості житлових районів та сприянням економічному зростанню через міське планування. Агентство також веде велику роботу у сфері збереження довкілля та сталого розвитку, втілюючи ініціативи зеленого будівництва та розумних міст.