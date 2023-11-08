Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome

Браузер Google Chrome додав швидкий спосіб дізнатися, скільки памʼяті використовує кожна вкладка. Така функція доступна на Mac, Windows, ChromeOS тощо.

Про це пише 9to5Google.

Щоб перевірити використання памʼяті, потрібно навести курсор на вкладку. Ця функція допомагає побачити, які сторінки найбільше навантажують вашу систему.

Окрім назви сторінки та домену, вікно, яке зʼявляється, якщо навести курсор на сторінку на панелі вкладок, тепер показує "Використання памʼяті". Наприклад, домашня сторінка Google займає 44 мегабайта памʼяті.

Для того, щоб користуватися цією функцією, потрібно оновити браузер до останньої версії.