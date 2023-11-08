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АНАЛІТИКА

Microsoft запропонує розробникам використовувати штучний інтелект у розробці ігор для Xbox — сценарії, діалоги, NPC, квести

19:54 07.11.2023 |

Новини IT

 

Microsoft співпрацює з Inworld AI для розробки інструментів Xbox, які дозволять розробникам створювати персонажів, історії та квести на за допомогою штучного інтелекту.

Партнерство передбачає створення системи AI design copilot, яку розробники Xbox зможуть використовувати для створення докладних сценаріїв, дерев діалогів, ліній квестів та багато іншого. Передбачається, що за допомогою нових інструментів розробники зможуть створювати «ще більш видатні ігри».

Inworld працює над NPC з ШІ, які реагують на питання гравця, подібно до того, як ChatGPT або Bing Chat реагують на запити користувачів природною мовою. Ці ШІ-NPC можуть відповідати унікальними голосами та можуть додати до гри складні дерева діалогів або персоналізовані динамічні сюжетні лінії. Технологію Inworld також можна використовувати для оповідання, тому компаньйони у рольових іграх з видом зверху зможуть попереджати про групи ворогів чи гравців попереду. Рушій обробки персонажів з ШІ, який можна інтегрувати в ігровий клієнт, дозволяє створювати абсолютно нові оповідання з історіями, що динамічно генеруються, квестами і діалогами.

Microsoft пропонує новий інструментарій лише як додатковий інструмент для розробників ігор. Їм доведеться самостійно приймати рішення про рівень використання генеративного ШІ у майбутніх іграх.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Microsoft
 

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