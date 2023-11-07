MediaTek Dimensity 9300 ─ акцент на «великі» ядра, щоб порівнятися з Snapdragon 8 Gen 3

MediaTek представила новий флагманський мобільний процесор Dimensity 9300. Цей чип виготовляється компанією TSMC за нормами 4-нм техпроцесу 3-го покоління.

MediaTek заявляє про значне покращення продуктивності та енергоефективності у порівнянні з торішнім Dimensity 9200, а також про продуктивність на рівні нового процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 у деяких ключових тестах.

Новий процесор Dimensity 9300 заснований на так званій «архітектурі всіх великих ядер», яка орієнтована на продуктивність. Чип включає 4 надвеликі ядра і 4 великі ядра. Енергоефективні ядра не передбачені. MediaTek Dimensity 9300 містить 1 ядро Cortex-X4 з частотою 3250 МГц, 3 ядра Cortex-X4 з частотою 2850 МГц та 4 ядра Cortex-A720 з частотою 2000 МГц. Для порівняння, Snapdragon 8 Gen 3 має 1 надвелике ядро Cortex-X4, 5 великих ядер Cortex-A720 і 2 малих ядра Cortex-A520, що дозволяє збалансувати енергозбереження і продуктивність.

Як заявляє виробник, новий Dimensity 9300 забезпечує приріст продуктивності на 15% порівняно з Dimensity 9200 при тому ж рівні енергоспоживання. Або новий чип споживає на 33% менше енергії при тому ж рівні продуктивності. Водночас пікова продуктивність збільшена на 40%. Mediatek заявляє, що Dimensity 9300 набирає в тесті AnTuTu понад 2,13 млн балів, що приблизно відповідає результату Snapdragon 8 Gen 3.

MediaTek також заявляє про приріст продуктивності GPU на 46% в порівнянні з попереднім чипом при тих же рівнях енергоспоживання та вищій частоті кадрів, ніж у його конкурента, в деяких ігрових тестах. Завдяки новому APU 790 новинка забезпечує суттєвий стрибок продуктивності при обробці завдань штучного інтелекту порівняно з Dimensity 9200 - до 8-кратного приросту швидкості обробки та створення зображень Stable Diffusion менш ніж за секунду.

Процесор MediaTek Dimensity 9300 підтримує функції для покращення обчислювальної фотографії та відеозапису. Так, новинка підтримує постійний HDR при записі відео 4K/60p, «відстеження боке в реальному часі» з роздільною здатністю 4K/30p, ШІ-обробку фотографій та відео у форматі RAW та підтримку нового формату Ultra HDR в Android 14.

Як очікується, першими смартфонами на базі нового процесора MediaTek Dimensity 9300 стануть пристрої Vivo X100 та X100 Pro, офіційний анонс яких відбудеться за тиждень.