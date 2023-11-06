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Ілон Маск представив ШІ чатбот Grok від власної компанії xAI – після бета-тесту він буде доступний в X Premium+
14:17 06.11.2023 |
Компанія Ілона Маска xAI представила ШІ чатбот Grok, доступний для обмеженої аудиторії. Власник xAI показав кілька скриншотів того, на що здатен новий бот. Після виходу з ранньої бета-версії Grok стане доступним для всіх передплатників X Premium+ - найдорожчого тарифу X.
Ілон Маск поділився двома скриншотами роботи чат-бота та надав трохи інформації про нього. По-перше, Grok підключений до платформи X, яка надає йому доступ до інформації в режимі реального часу, завдяки чому бот має «велику перевагу перед іншими моделями». По-друге, бот буде більш безтурботним, ніж інші подібні - він вживає трохи сарказму та гумору.
Гумор є цікавим аспектом, тому що коли користувач задає небезпечний запит, наприклад, вимагає інструкції з виготовлення наркотиків, бот відповість, але з фальшивими та саркастичними вказівками, перш ніж пояснити, що це просто жарт і він не заохочуватиме виготовлення наркотиків.
Одна з найбільших проблем штучного інтелекту наразі полягає в тому, наскільки серйозно всі сприймають його. Дехто каже, що використання ШІ призведе до зменшення кількості робочих місць, інші ненавидять його художні здібності та стверджують, що це не справжнє мистецтво, а треті скаржаться, що школярі не повинні використовувати ШІ для виконання завдань. Жартівлива поведінка бота Grok від xAI може сприяти більш особистому його сприйняттю, яке веде до кращого відношення.
Що стосується доступу до платформи X, буде дуже цікаво подивитися, що з цього вийде. Часто X Twitter набагато швидше, ніж традиційні новинні видання, повідомляє про події, однак інформація не надто ретельно перевіряється. Було б цікаво побачити, як Grok зможе відрізнити факт від вигадки - можливо, для цього будуть залучені коментарі спільноти, але Маск цього не прояснив. Навряд чи бот робитиме це краще, ніж сам Ілон Маск, який продемонстрував не надто перебірливий підхід до загальної інформації. Слово Grok використовується для того, щоб показати, що ви щось добре розумієте.
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