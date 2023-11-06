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АНАЛІТИКА

SpaceX перестала отримувати збиток від супутникового інтернету Starlink

12:31 06.11.2023 |

Новини IT

 

Супутниковий інтернет Starlink перестав приносити збитки. Про це повідомив Ілон Маск (Elon Musk), генеральний директор SpaceX.

Ілон Маск написав у соціальній мережі X, що сервіс супутникового інтернету Starlink перестав бути збитковим. Він також зазначив, що компанії SpaceX належить більша частина діючих супутників, розгорнутих на навколоземній орбіті.

Starlink тривалий період часу був збитковим. SpaceX постійно втрачала гроші, підтримуючи сервіс супутникового інтернету, а минулого року Ілон Маск повідомив, що ключовою метою бізнесу було не стати банкрутом.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: SpaceX
 

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