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Xiaomi 14 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
20:21 02.11.2023 |
Офіційні продажі смартфонів Xiaomi 14 стартували за 1 хвилину до початку листопада. Проте обидві моделі потрапили в рейтинг продуктивності за підсумками жовтня.
Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro мають ідентичну апаратну платформу з чипом Snapdragon 8 Gen 3 і 16 ГБ оперативної пам'яті в максимальній модифікації. Стандартна модель з результатом 1 997 427 посіла 1-е місце, а версія Pro стала срібним призером, набравши 1 985 014 балів.
Усі інші смартфони, які увійшли в десятку, обладнані процесором Snapdragon 8 Gen 2. У трійку потрапив OnePlus Ace 2 Pro з 24 ГБ оперативної пам'яті. Результат склав 1 663 507 балів. realme GT5 240W з таким самим обсягом пам'яті набрав 1 621 188 пунктів і розташувався на 7-й позиції.
Між ними розмістилися iQOO 11S, iQOO 11 Pro та vivo X90 Pro+. Фінальна трійка виглядає наступним чином: OPPO Find X6 Pro, OnePlus 11 і nubia Red Magic 8 Pro. Усі вони не змогли підкорити позначку в 1,6 млн балів.
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