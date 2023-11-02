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АНАЛІТИКА

realme GT Neo 5 SE обійшов Redmi Note 12 Turbo і став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu

19:41 02.11.2023 |

Новини IT

 

Бенчмарк AnTuTu опублікував список найпродуктивніших недорогих смартфонів. Його очолюють дві моделі на базі чипа Snapdragon 7+ Gen 2.

Долю першого місця вирішили лічені бали. З результатом 1 154 600 пунктів 1-е місце посів realme GT Neo 5 SE. На 2-й позиції опинився Redmi Note 12 Turbo, який набрав лише на 2275 балів менше.

realme GT Neo 5 SE обійшов Redmi Note 12 Turbo і став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu

 

Далі йдуть iQOO Z8, vivo S17 Pro та iQOO Neo 7 SE. Усі три смартфони обладнані мобільним процесором Dimensity 8200 і 12 ГБ оперативної пам'яті. Жоден з них не зміг підкорити позначку в 1 млн балів.

Другу п'ятірку відкриває Xiaomi Civi 3 на базі чипа Dimensity 8200-Ultra. Цей самий процесор не дозволив Redmi Note 12T Turbo піднятися вище 9-го рядка. Між ними розташувалися Redmi K60E і OnePlus Ace на базі Dimensity 8200 і Dimensity 8100-Max відповідно. Останнє місце посів OPPO Reno 9 Pro 5G з процесором Dimensity 8100-Max.
За матеріалами: gagadget.com
 

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