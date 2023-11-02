Фінансові новини
- |
- 02.11.23
- |
- 21:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
realme GT Neo 5 SE обійшов Redmi Note 12 Turbo і став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu
19:41 02.11.2023 |
Бенчмарк AnTuTu опублікував список найпродуктивніших недорогих смартфонів. Його очолюють дві моделі на базі чипа Snapdragon 7+ Gen 2.
Долю першого місця вирішили лічені бали. З результатом 1 154 600 пунктів 1-е місце посів realme GT Neo 5 SE. На 2-й позиції опинився Redmi Note 12 Turbo, який набрав лише на 2275 балів менше.
Далі йдуть iQOO Z8, vivo S17 Pro та iQOO Neo 7 SE. Усі три смартфони обладнані мобільним процесором Dimensity 8200 і 12 ГБ оперативної пам'яті. Жоден з них не зміг підкорити позначку в 1 млн балів.
Другу п'ятірку відкриває Xiaomi Civi 3 на базі чипа Dimensity 8200-Ultra. Цей самий процесор не дозволив Redmi Note 12T Turbo піднятися вище 9-го рядка. Між ними розташувалися Redmi K60E і OnePlus Ace на базі Dimensity 8200 і Dimensity 8100-Max відповідно. Останнє місце посів OPPO Reno 9 Pro 5G з процесором Dimensity 8100-Max.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відновлення податкових перевірок відкладуть до 1 грудня: Комітет Ради схвалив законопроєкт
|Більшість українців знову вважає важливим критикувати помилки влади - соцопитування
|Результати дослідження настроїв українців від Active Group та Future Research Foundation
|Сеанс самовикриття. Чому Банковій не сподобався журнал Time із Зеленським на обкладинці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|Xiaomi 14 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|realme GT Neo 5 SE обійшов Redmi Note 12 Turbo і став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu
|Україна підписала міжнародну декларацію про безпечне використання ШІ
|iPhone індійського виробництва досягнуть до чверті світових поставок у 2024 році – Мінґ-Чі Куо
|Renault представила новий кросовер Kardian
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
Бізнес
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером
|Тейлор Свіфт стала мільярдеркою
|Стартап зі США, який коштував $47 млрд, втратив 99,8% вартості й готується до банкрутства
|Kia K5 отримав оновлення екстер'єру та інтер'єру
|Український ІТ-експорт у вересні впав до найнижчого значення за весь 2023 рік
|В'єтнам хоче побудувати перший завод напівпровідників, незважаючи на високі витрати