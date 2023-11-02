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АНАЛІТИКА

Україна підписала міжнародну декларацію про безпечне використання ШІ

15:53 02.11.2023 |

Новини IT

 

Україна в четвер підписала Міжнародну декларацію про безпечне використання штучного інтелекту (ШІ) на наймасштабнішому саміті з безпеки штучного інтелекту - AI Safety Summit, що відбувся в лондонському Блечлі-парку, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Відповідний документ підписав заступник глави Мінцифри Георгій Дубинський.

Крім України декларацію підписали ще 29 країн, серед яких США, Австралія та країни ЄС, а також Китай, Саудівська Аравія, Південна Корея.

Згідно з повідомленням на сайті британського уряду, підписаний документ закликає всіх суб'єктів виявляти шкідливі можливості ШІ, а також створити й підтримувати загальне наукове розуміння цих ризиків.

Крім того, у ньому описано сфери ідентифікації ризиків, процес накопичення наукових знань про них і визначення заходів з управління ризиками на міжнародному рівні.

Як повідомлялося, 9 жовтня Міністерство цифрової трансформації розробило дорожню карту імплементації регулювання сфери штучного інтелекту в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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