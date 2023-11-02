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X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
14:12 02.11.2023 |
Нова система модерації в X, схоже, непогано працює - оскільки навіть деякі дописи Ілона Маска справедливо позначають як дезінформацію.
Після придбання Twitter Маск дещо змінив систему модерації на платформі - звільнивши команди з довіри та безпеки та натомість доручивши контроль за контентом інструменту Community Notes. Функція дозволяє користувачам додавати нотатки до дописів, які містять недостовірну або хибну інформацію - ті нотатки, які будуть оцінені більшістю людей як корисні, відображатимуться поряд з дописом.
Попри те, що після нападів ХАМАСу на Ізраїль ЄС висловлювала сумніви у якості модерації та говорила про високу кількість дезінформації на X, виявилось що Community Notes досить непогано (або принаймні справедливо) працює - позначаючи як неправдиву чи неточну інформацію навіть дописи самого Ілона Маска.
Днями той опублікував у своєму профілі карту Ірану із прапорами нібито розміщених навколо країни військових баз США і підписом «Іран хоче війни - подивіться, як вони наблизили свою країну до наших воєнних баз». Водночас прапори були розміщені на територіях країн, де воєнні бази США не присутні - зокрема Афганістану, Туркменістану та Пакистану, про що Маску спочатку написали у коментарях, а згодом почали позначати за допомогою інструменту Community Notes.
Цікаво, що допис Маска із позначкою про дезінформацію провисів на X недовго - далі мільярдер, схоже, сам видалив її та написав, що публікація була «майже жартом»:
«Мені подобається, коли мене позначають - це доводить, що ніхто не звільнений від виправлення! Очевидно, це мем-жарт, але в ньому є більше, ніж зерно правди».
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