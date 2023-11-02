LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи

Компанія LinkedIn представила чат-бота на основі штучного інтелекту, який називається "тренером для шукачів роботи", а також представила інші генеративні інструменти штучного інтелекту для преміум-користувачів.

Як пише CNBC, чат-бот зосереджується на таких інструментах, як автоматичні повідомлення рекрутера, описи посад і пропозиції щодо написання профілів на основі штучного інтелекту.

Новий чат-бот зі штучним інтелектом, який частково покликаний допомогти користувачам оцінити, чи варта заявка на роботу їхьої уваги, працює на базі OpenAI GPT-4, і з 1 листопада до нього почали отримувати деякі користувачі Premium.

Користувачі нового чат-бота можуть використати його, вибравши одне з кількох запитань, наприклад "Чи підходжу я для цієї роботи?" і "Як мені найкраще позиціонувати себе для цієї роботи?". Перший спонукав би інструмент проаналізувати профіль і досвід користувача в LinkedIn із відповідями на кшталт: "Ваш профіль свідчить про те, що ви маєте великий досвід у маркетингу та плануванні подій, що є актуальним для цієї ролі".

Чат-бот також вкаже на потенційні прогалини в досвіді користувача, які можуть зашкодити йому в процесі подання заявки на роботу.

Користувач також може запитати, хто працює в компанії, що запропонує чат-боту надіслати їм кілька профілів співробітників - потенційно зв'язків другого або третього ступеня - яким користувач може надіслати повідомлення про те, що шукає роботу в компанії. Саме повідомлення також можна створити за допомогою генеративного штучного інтелекту.