Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В'єтнам хоче побудувати перший завод напівпровідників, незважаючи на високі витрати

09:19 01.11.2023 |

Новини IT

 

В'єтнам веде переговори з компаніями, що займаються виробництвом мікросхем, щоб збільшити інвестиції в країну та, можливо, побудувати свій перший завод чи фабрику з виробництва мікросхем, незважаючи на попередження американських чиновників про високі витрати.

Як пише Reuters, у В'єтнамі, центрі виробництва електроніки в Південно-Східній Азії, вже знаходиться найбільший у світі завод американського гіганта Intel з упаковки та тестування напівпровідників, а також кілька фірм, що розробляють програмне забезпечення для мікросхем.

В'єтнам працює над стратегією залучення більших інвестицій у напівпровідники, в тому числі з ливарних підприємств, які зосереджуються на виробництві мікросхем.

Так, за останні тижні відбулися зустрічі з півдюжиною американських виробників чіпів, у тому числі з операторами фабрик. За словами співрозмовника Reuters, у переговорах із потенційними інвесторами брали участь американський контрактний виробник GlobalFoundries і тайванська PSMC.

Мета полягала в тому, щоб побудувати першу фабрику у В'єтнамі, швидше за все, для менш просунутих чіпів, які використовуються в автомобілях або для телекомунікаційних додатків.

Уряд В'єтнаму заявив, що хоче створити першу фабрику до кінця цього десятиліття, а компанії, що займаються виробництвом мікросхем, отримають "найвищі стимули, доступні у В'єтнамі".

Країна також може підтримати місцеві фірми, такі як державна технологічна компанія Viettel, у будівництві фабрик з імпортним обладнанням.

Однак зазначається, що будівництво ливарного цеху може коштувати $50 млрд і призведе до конкуренції за субсидії з Китаєм, США, Південною Кореєю та Європейським Союзом, які оголосили про плани витрат на мікросхеми від $50 млрд до $150 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2655
  0,0157
 0,04
EUR
 1
 38,2311
  0,3140
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3000  0,03 0,07 37,9054  0,03 0,08
EUR 39,6125  0,01 0,03 40,3900  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2150  0,09 0,25 36,2500  0,06 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес