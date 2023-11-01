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В'єтнам хоче побудувати перший завод напівпровідників, незважаючи на високі витрати
09:19 01.11.2023 |
В'єтнам веде переговори з компаніями, що займаються виробництвом мікросхем, щоб збільшити інвестиції в країну та, можливо, побудувати свій перший завод чи фабрику з виробництва мікросхем, незважаючи на попередження американських чиновників про високі витрати.
Як пише Reuters, у В'єтнамі, центрі виробництва електроніки в Південно-Східній Азії, вже знаходиться найбільший у світі завод американського гіганта Intel з упаковки та тестування напівпровідників, а також кілька фірм, що розробляють програмне забезпечення для мікросхем.
В'єтнам працює над стратегією залучення більших інвестицій у напівпровідники, в тому числі з ливарних підприємств, які зосереджуються на виробництві мікросхем.
Так, за останні тижні відбулися зустрічі з півдюжиною американських виробників чіпів, у тому числі з операторами фабрик. За словами співрозмовника Reuters, у переговорах із потенційними інвесторами брали участь американський контрактний виробник GlobalFoundries і тайванська PSMC.
Мета полягала в тому, щоб побудувати першу фабрику у В'єтнамі, швидше за все, для менш просунутих чіпів, які використовуються в автомобілях або для телекомунікаційних додатків.
Уряд В'єтнаму заявив, що хоче створити першу фабрику до кінця цього десятиліття, а компанії, що займаються виробництвом мікросхем, отримають "найвищі стимули, доступні у В'єтнамі".
Країна також може підтримати місцеві фірми, такі як державна технологічна компанія Viettel, у будівництві фабрик з імпортним обладнанням.
Однак зазначається, що будівництво ливарного цеху може коштувати $50 млрд і призведе до конкуренції за субсидії з Китаєм, США, Південною Кореєю та Європейським Союзом, які оголосили про плани витрат на мікросхеми від $50 млрд до $150 млрд.
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