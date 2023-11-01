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АНАЛІТИКА

Через дії Маска вартість X впала на 55 відсотків - ЗМІ

23:09 31.10.2023 |

Новини IT

 

Капіталізація компанії X після придбання бізнесменом Ілоном Маском впала на 55 відсотків. За оцінкою мільярдера, зараз її вартість становить 19 мільярдів доларів. Сам Маск придбав соцмережу наприкінці жовтня 2022 року за 44 мільярди. Про це у понеділок, 30 жовтня, повідомило видання The Verge, яке має у своєму розпорядженні внутрішні документи компанії. Аналогічні повідомлення опублікувало видання Fortune з посиланням на неназвані джерела й агенція Bloomberg.

Працівники X отримали 30 жовтня акції компанії, на базі її нової оцінки - по 45 доларів за акцію. У документах йдеться, що "справедлива ринкова вартість акцій визначається радою директорів X", яку Маск сформував ще не повністю.

Х втратила багато користувачів та рекламодавців

У березні 2023 року Ілон Маск буцімто заявляв, що капіталізація X становить 20 мільярдів доларів, про що повідомляли американські видання New York Times і Wall Street Journal, що посилалися на електронний лист Маска до працівників компанії. Однак за оцінкою фінансового холдингу Fidelity, який володіє акціями X, реальна вартість компанії становила 15 мільярдів. Це на 65 відсотків менше від початкової ціни Twitter на час придбання компанії Маском.

За підрахунками аналітичного агентства Pew Research Center, 25 відсотків найактивніших користувачів Twitter із США стали рідше користуватися платформою та писати твіти.

Щомісячний дохід від реклами в мережі X у США знизився як мінімум на 55 відсотків у річному обчисленні, йдеться у дослідженні аналітичної компанії Guideline.

Ілон Маск реформував Twitter

Після придбання соцмережі мільярдер ухвалив кілька непопулярних рішень, які викликали обурення у користувачів. 1 липня 2023 року Ілон Маск обмежив кількість твітів, які власники акаунтів на платформі можуть читати за добу, а вже наприкінці липня перейменував Twitter у X.

У вересні цього року мільярдер озвучив плани запровадити платну щомісячну передплату для нових користувачів, які хочуть зареєструватися в соцмережі. Багато своїх рішень Маск пояснював зростанням кількості ботів у X.

Однак є ще один фактор, що змушає Маска вишукувати шляхи монетизації цієї соцмережі. Річ у тім, що торік Маск взяв кредити на суму близько 13 мільярдів доларів для купівлі - які нині обтяжують Х і за якими, за оцінками, потрібно сплачувати відсотки в розмірі близько 1,2 мільярда доларів на рік, пише dpa.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Twitter
 

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