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АНАЛІТИКА

Apple представила 14” і 16” MacBook Pro з чипами M3, M3 Pro та M3 Max – чорний колір та остаточне прощання з Touch Bar

17:41 31.10.2023 |

Новини IT

Apple представила 14” і 16” MacBook Pro з чипами M3, M3 Pro та M3 Max – чорний колір та остаточне прощання з Touch Bar

 

Apple представила нові ноутбуки 14" і 16" MacBook Pro, оснащені процесорами M3, M3 Pro та M3 Max. Apple MacBook Pro зберегли дизайн та розташування портів, але дві старші моделі відмовилися від космічного сірого кольору на користь космічного чорного. Нова лінійка повністю позбавилася Touch Bar - раніше він зберігався у 13" моделі MacBook Pro. І так, дива не сталося, виїмка для камери в екрані залишилася.


Нова лінійка MacBook Pro складається з трьох моделей:

* 14" MacBook Pro з чипом M3 (кольори космічний сірий та сріблястий)

* 14" MacBook Pro з чипом M3 Pro або M3 Max (космічний чорний та сріблястий)

* 16" MacBook Pro з чипом M3 Pro або M3 Max (космічний чорний та сріблястий)

Apple представила 14” і 16” MacBook Pro з чипами M3, M3 Pro та M3 Max – чорний колір та остаточне прощання з Touch Bar

 

Новинкою можна вважати початковий 14" MacBook Pro з чипом M3 - попередні моделі з цією діагоналлю мали лише дорожчу системну логіку Pro або Max. Apple обіцяє значне покращення продуктивності з новим процесором: на 60% швидший рендеринг у Final Cut Pro.

Apple представила 14” і 16” MacBook Pro з чипами M3, M3 Pro та M3 Max – чорний колір та остаточне прощання з Touch Bar

 

Молодша модель нового 14" MacBook Pro має лише 8 ГБ оперативної пам'яті в базовій конфігурації. А MacBook Pro з M3 Max може мати до 128 ГБ спільної пам'яті - більше, ніж будь-коли у MacBook. Модель з M3 Pro можна оснастити до 36 ГБ оперативної пам'яті, що трохи більше порівняно з попередньою межею 32 ГБ.

Apple представила 14” і 16” MacBook Pro з чипами M3, M3 Pro та M3 Max – чорний колір та остаточне прощання з Touch Bar

 

Apple обіцяє до 22 годин автономної роботи нового MacBook Pro - принаймні, у 16" моделі M3 Pro. Витривалість Max зазвичай трохи менша, оскільки 40 ядер графічного процесора споживають частину енергії.Ноутбуки мають 3 порти Thunderbolt 4, порт HDMI, пристрій для читання SD-карт і роз'єм MagSafe. Екрани отримали максимальну яскравість 600 ніт для SDR, що на 20% яскравіше, ніж раніше.

Компанія стверджує, що чорні моделі збиратимуть менше відбитків, ніж темно-синій MacBook Air. Компанія пояснює це «проривною хімічною технологією, яка утворює анодований шар, що значно зменшує відбитки пальців».

Apple представила 14” і 16” MacBook Pro з чипами M3, M3 Pro та M3 Max – чорний колір та остаточне прощання з Touch Bar

 

14" MacBook Pro з M3 коштуватиме від $1599 - на $300 більше, ніж початкова вартість M2 MacBook Pro у $1299. Попереднє замовлення доступне вже зараз, а вільно придбати його можна буде з 7 листопада. Це ж стосується і MacBook Pro з M3 Pro, а MacBook Pro з M3 Max буде доступний пізніше у листопаді. Ціна на 14" MacBook Pro з M3 Pro починається від $1999, базова ціна 16" моделі - $2499. Максимальна конфігурація 16" MacBook Pro M3 Max з 8 ТБ накопичувачем та 128 ГБ уніфікованої пам'яті коштує $7199.
За матеріалами: ITC.ua
 

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