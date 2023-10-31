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vivo X100 з процесором Dimensity 9300, 1 ТБ пам'яті та Android 14 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши майже 2,25 млн балів
09:43 31.10.2023 |
Тест на продуктивність пройшла топова модифікація смартфона. Вона обладнана 16 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем об'ємом 1 ТБ і чипом Dimensity 9300. Результат склав 2 249 858 балів:
* CPU - 518 632;
* GPU - 918 790;
* MEM - 474 036;
* UX - 338 400.
vivo X100 з чипом Dimensity 9300 виявився потужнішим за смартфони, обладнані процесором Snapdragon 8 Gen 3. Наприклад, Xiaomi 14 Pro набирає менше за 2,1 млн балів, а результат OnePlus 12 склав приблизно 2,12 млн балів.
Що цікаво, серія vivo X100 включатиме версію Pro+, яка отримає новий чип Snapdragon 8 Gen 3. Таким чином, найдешевша модель нового покоління може виявитися продуктивнішою за топовий флагман.
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