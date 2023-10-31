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Facebook та Instagram запускають передплату без реклами — за ціною від 10 євро на місяць
23:49 30.10.2023 |
Послуга доступна клієнтам з Європи й обійдеться у 10 євро на місяць для вебверсії та 13 євро на місяць для пристроїв iOS та Android (з урахуванням комісії платформ).
Як і передбачалось, Meta запускає нову передплату у країнах ЄС, яка може позбавити користувачів Facebook та Instagram від набридливої реклами на платформах. Таким чином компанія намагається виконати вимоги щодо конфіденційності (а саме збору даних для таргету реклами), передбачені Законом про цифрові ринки та Загальним регламентом про захист даних.
«Ми поважаємо дух і мету цих європейських правил, що розвиваються, і прагнемо їх дотримуватися», - кажуть в Meta.
Без передплати соцмережі компанії все ще можна використовувати, однак тоді рекламний досвід та його налаштування залишаться незмінними.
Передплата без реклами доступна користувачам від 18 років у ЄС, Європейській економічній зоні та Швейцарії. На початку вона охопить усі пов'язані облікові записи, але з 1 березня за кожен акаунт все-таки стягуватимуть додаткову плату в розмірі 6 євро на місяць для вебверсії або 8 євро на iOS і Android.
Meta також вирішила не запускати свою версію X, Threads, в ЄС через проблеми з дотриманням Закону ЄС про цифрові ринки, який забороняє великим технологічним компаніям обмінюватися даними між службами.
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