Слідом за Huawei та Apple: Samsung додасть флагманам Galaxy S24 підтримку супутникового зв'язку

Минулого року серія iPhone 14 від Apple і флагмани Huawei P60 першими отримали підтримку супутникового зв'язку. А тепер представник Samsung підтвердив, що незабаром супутниковий зв'язок з'явиться й у смартфонів компанії.

Генеральний директор підрозділу System LSI компанії Samsung повідомив, що компанія підтримуватиме супутниковий зв'язок для служб екстреної допомоги, починаючи з наступного року.

Ймовірно, йдеться про флагмани лінійки Galaxy S24, оскільки саме вони мають дебютувати на початку 2024 року. Тільки поки що незрозуміло, чи буде ця функція у всіх моделей або тільки у топового Galaxy S24 Ultra.

Завдяки двосторонньому супутниковому зв'язку користувачі зможуть надсилати й отримувати повідомлення про своє місцезнаходження та екстрені ситуації, навіть коли вони перебувають у віддаленому районі, де мережа стільникового мобільного зв'язку недоступна.