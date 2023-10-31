Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Слідом за Huawei та Apple: Samsung додасть флагманам Galaxy S24 підтримку супутникового зв'язку

17:44 30.10.2023 |

Новини IT

 

Минулого року серія iPhone 14 від Apple і флагмани Huawei P60 першими отримали підтримку супутникового зв'язку. А тепер представник Samsung підтвердив, що незабаром супутниковий зв'язок з'явиться й у смартфонів компанії.

Генеральний директор підрозділу System LSI компанії Samsung повідомив, що компанія підтримуватиме супутниковий зв'язок для служб екстреної допомоги, починаючи з наступного року.

Ймовірно, йдеться про флагмани лінійки Galaxy S24, оскільки саме вони мають дебютувати на початку 2024 року. Тільки поки що незрозуміло, чи буде ця функція у всіх моделей або тільки у топового Galaxy S24 Ultra.

Завдяки двосторонньому супутниковому зв'язку користувачі зможуть надсилати й отримувати повідомлення про своє місцезнаходження та екстрені ситуації, навіть коли вони перебувають у віддаленому районі, де мережа стільникового мобільного зв'язку недоступна.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3659
  0,0557
 0,15
EUR
 1
 38,5624
  0,1850
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3843  0,02 0,05 38,0189  0,03 0,07
EUR 39,6796  0,02 0,06 40,5296  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3850  0,04 0,10 36,3700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес