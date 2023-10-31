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Слідом за Huawei та Apple: Samsung додасть флагманам Galaxy S24 підтримку супутникового зв'язку
17:44 30.10.2023 |
Минулого року серія iPhone 14 від Apple і флагмани Huawei P60 першими отримали підтримку супутникового зв'язку. А тепер представник Samsung підтвердив, що незабаром супутниковий зв'язок з'явиться й у смартфонів компанії.
Генеральний директор підрозділу System LSI компанії Samsung повідомив, що компанія підтримуватиме супутниковий зв'язок для служб екстреної допомоги, починаючи з наступного року.
Ймовірно, йдеться про флагмани лінійки Galaxy S24, оскільки саме вони мають дебютувати на початку 2024 року. Тільки поки що незрозуміло, чи буде ця функція у всіх моделей або тільки у топового Galaxy S24 Ultra.
Завдяки двосторонньому супутниковому зв'язку користувачі зможуть надсилати й отримувати повідомлення про своє місцезнаходження та екстрені ситуації, навіть коли вони перебувають у віддаленому районі, де мережа стільникового мобільного зв'язку недоступна.
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