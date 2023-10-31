Qualcomm розкрила трохи подробиць про флагманський чип майбутнього покоління. Він називатиметься Snapdragon 8 Gen 4

Ключовою особливістю нового чипа стане відмова від напівкастомних ядер Kryo. Їм на зміну прийдуть нові обчислювальні рішення під назвою Oryon. Qualcomm обіцяє знайти баланс між вартістю, енергоефективністю та потужністю.

Усі ми розуміємо, що у випадку з топовим чипом Snapdragon 8 Gen 4 компанія Qualcomm буде схилятися до збільшення продуктивності. А це призведе до підвищення вартості як самого процесора, так і пристроїв, для яких він призначається. Насамперед ідеться про флагманські смартфони 2025 року.

Презентація Snapdragon 8 Gen 4 очікується восени 2024 року, а більшість нових пристроїв з'явиться вже у 2025 році. Що стосується чипа нинішнього покоління, Snapdragon 8 Gen 3, він був представлений кілька днів тому і дебютував у смартфонах Xiaomi 14 вартістю від $545.