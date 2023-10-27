Google Пошук відтепер показуватиме «‎історію зображення» — для допомоги у виявленні фейків

Контекст стосуватиметься двох конкретних питань: коли зображення було проіндексовано Google та на якому вебсайті з'явилося вперше.

Google запускає функцію «‎Про це зображення» - поступово вона буде доступна по всьому світу англійською мовою і допоможе визначити походження медіафайлів, відображених у пошуку зображень.

Щоб переглянути історію необхідно натиснути три крапки на зображенні й обрати у меню відповідний розділ. Тут з'явиться інформація про те, коли зображення було проіндексовано Google та на якому вебсайті з'явилося вперше. Додатково можна переглянути, як інші сайти використовують та описують зображення, а також метадані (якщо такі є), які розкажуть, чи використовувався ШІ для його створення.

Google ще з 2021 року пропонує схожий інструмент «Про цей результат», який надає додаткові дані про результати в загальному пошуку.

Функція надходить на тлі поширення величезної кількості дезінформації про війну Ізраїлю та ХАМАС, де зображення інших чи давніших конфліктів позначають як актуальні. Meta та X, до прикладу вже отримали попередження від ЄС і якщо не покращать модерацію, то можуть отримати штраф у розмірі 6% від річного доходу, згідно з новим європейським законодавством.

На жаль, новий інструмент поки недоступний через Google Lens - раніше Google анонсувала, що функція буде доступна через натискання правої кнопки миші, тривалого натискання екрана чи при гортанні вгору у мобільному застосунку пошуковика. У коментарі The Verge представник компанії сказав, що інструмент все ще тестується та буде випущений «‎найближчим місяцями».