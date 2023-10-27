Функція, яку ніхто не просив: X/Twitter запустив аудіо- та відеодзвінки на платформі

Ілон Маск анонсував, що дзвінки будуть доступні на iOS, Android, Mac і ПК «без використання номера».

X, раніше відомий як Twitter, запустив аудіо- та відеодзвінки. Деякі користувачі вже отримали сповіщення під час відкриття застосунку, а на офіційній сторінці соцмережі без зайвої інформації скромно написали: «Ви готові?».

Як повідомляє The Verge, активувати функцію можна за допомогою нового перемикача у налаштуваннях, де також можна обрати користувачів, з якими ви не проти порозмовляти в аудіо чи відеоформаті: ті, хто є в вашій адресній книзі; ті, на кого ви підписані; або верифіковані користувачі (можна обрати усі три категорії).

Ймовірно, функцію почали розгортати лише у США або для вибраних користувачів, оскільки в деяких українських акаунтах налаштування ще не оновились.

Раніше Ілон Маск натякав, що функція аудіо- та відеодзвінків на платформі з'явиться як елемент перетворення застосунку на «суперпрограму для всього» - включно із платіжними функціями та розподіленням доходів для творців. Він також додав, що дзвінки будуть доступні на iOS, Android, Mac і ПК «без використання номера».

Минулого тижня творець хештегів Кріс Мессіна виявив у коді X, що аудіо- та відеодзвінки будуть доступні лише тим, хто оформив передплату X (яка, ймовірно скоро міститиме аж три тарифи - включно з тим, що повністю блокує рекламу). Та й загалом соцмережа, схоже, перестане бути безплатною - у Новій Зеландії та Філіппінах вже тестують стягнення $1/рік для усіх користувачів.