Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI

Найбільші китайські технологічні компанії, включно з Alibaba і Tencent, профінансували стартап Zhipu, який у Китаї розглядають як відповідь американській OpenAI.

Цього року Zhipu залучила 2,5 млрд юанів (близько $341 млн), йдеться в заяві компанії. Серед інвесторів - венчурні фонди Sequoia і Hillhouse, а також техногіганти Xiaomi, Alibaba і Tencent.

Zhipu розробляє моделі штучного інтелекту на основі великих даних для різних застосунків. У серпні компанія випустила чат-бота на базі власних ШІ-моделей.

Оголошення про інвестиції прозвучали на тлі технологічного протистояння США і Китаю, де ШІ відіграє ключову роль. Пекін вважає штучний інтелект найважливішою технологією і планує до 2025 року збільшити обчислювальні потужності для її розвитку на 50%.

Однак США обмежили поставки до Китаю чипів NVIDIA, критично важливих для навчання ШІ-моделей. Зокрема, заборона поширюється на топові прискорювачі A100 і H100.

Окрім Zhipu, у Китаї діють й інші стартапи у сфері ШІ, підтримувані місцевими техногігантами. Наприклад, цього тижня Baichuan залучила $300 млн від Alibaba і Tencent.