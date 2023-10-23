Головний фахівець Meta зі ШІ виступив проти регулювання технології, оскільки вона «недостатньо розумна»

Головний фахівець Meta зі штучного інтелекту Ян ЛеКун (Yann LeCun) заявив, що поточний рівень розвитку ШІ занадто низький, щоб його потрібно було регулювати.

ЛеКун спробував розвіяти поширені побоювання з приводу штучного інтелекту і висловив лібертаріанську позицію проти його регулювання. Дослідник порівняв нинішні спроби обмежити ШІ з гіпотетичним регулюванням раннього інтернету.

ЛеКун вважає, що будь-які обмеження нині зачіпали б системи, які навряд чи перевершують кішку у здатності до навчання. Він назвав ідею регулювання ШІ нині "контрпродуктивною".

Позиція ЛеКуна розходиться з думкою Джеффрі Гінтона (Geoffrey Hinton), який виступив за створення правил щодо використання технології. Він вважає, що ШІ на основі мовних моделей може завдати шкоди людству.

ЛеКун поставився до побоювань Гінтона скептично. Він вважає, що більшість людей занадто багато фантазують про сценарії на кшталт "Термінатора" (The Terminator), де ШІ перевершує людей. Насправді, на думку ЛеКуна, сучасні моделі не здатні до реального планування та міркувань.

Дослідник назвав концепцію штучного загального інтелекту (AGI) надмірно оптимістичною. За його словами, для створення такого ШІ необхідні фундаментальні прориви в науці.

Однак ЛеКун визнав, що в майбутньому технологія може перевершити людину за рівнем інтелекту. Але він вважає, що замість загрози, ШІ допомагатиме людям розв'язувати серйозні проблеми, такі як лікування раку або боротьба зі зміною клімату.