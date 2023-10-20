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АНАЛІТИКА

AMD представила Radeon RX 7900M – топову мобільну відеокарту у ноутбуку Alienware m18 R1

12:59 20.10.2023 |

Новини IT

AMD представила Radeon RX 7900M – топову мобільну відеокарту у ноутбуку Alienware m18 R1

 

AMD представляє флагманську відеокарту Radeon RX 7900M у складі ігрового ноутбука Alienware m18 R1. GPU Navi 31 має 4608 потокового процесора та взаємодіє з 16 ГБ пам'яті GDDR6.

AMD представила Radeon RX 7900M – топову мобільну відеокарту у ноутбуку Alienware m18 R1

 

AMD Radeon RX 7900M споживає до 180 Вт енергії. Для порівняння, максимальна потужність мобільної серії RTX 4000 становить 150 Вт (175 Вт із Dynamic Boost). За словами Dell, TGP графічного процесора становить 160 Вт, але його можна збільшити до 200 Вт за допомогою технології SmartShift Max. Характеристики відеокарти:

* Обчислювальні юніти - 72 (RDNA 3)
* Прискорювачі RT - 72 (друге покоління)
* Прискорювачі AI - 144
* Частота GPU - 1825 МГц
* Boost - до 2090 МГц
* Пам'ять - 16 ГБ GDDR6
* Шина пам'яті - 256 біт
* Швидкість - 18 Гбіт/с
* AMD Infinity Cache 64 МБ (друге покоління)
* Повна підтримка AV1
* Енергоспоживання - до 180 Вт

AMD підтверджує, що RX 7900M у середньому на 7% швидша за RTX 4080 для ноутбуків при роздільній здатності 1440p.

AMD представила Radeon RX 7900M – топову мобільну відеокарту у ноутбуку Alienware m18 R1

 

Першим ноутбуком з RX 7900M став Dell Alienware m18 R1, який раніше був доступний з Radeon RX 7600M XT. Крім найпотужнішої відеокарти AMD, ноутбук оснащений Ryzen 9 7945HX3D, який є флагманським 16-ядерним мобільним процесором Zen4 з ядрами Raphael та 3D V-Cache. Поєднання обох чипів забезпечує найкращу ігрову продуктивність. Ноутбук продаватиметься за ціною від $2800.

AMD представила Radeon RX 7900M – топову мобільну відеокарту у ноутбуку Alienware m18 R1

 

Традиційно є сумніви у широкій доступності Radeon RX 7900M у різних моделях ноутбуків. AMD зазвичай співпрацює лише з кількома вибраними компаніями та часто в окремих регіонах. Наразі кількість пропозиції з RX 7600M XT є невеликою. Схоже, ембарго на огляди ноутбука Alienware m18 R1 немає, але поки немає й самих оглядів.


AMD представила Radeon RX 7900M – топову мобільну відеокарту у ноутбуку Alienware m18 R1

 

AMD представила Radeon RX 7900M – топову мобільну відеокарту у ноутбуку Alienware m18 R1
За матеріалами: ITC.ua
 

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