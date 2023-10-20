AMD анонсувала нові CPU Threadripper: до 96 ядер, 128 ліній PCIe Gen 5 та 350 Вт TDP

AMD оновила лінійку високопродуктивних процесорів Threadripper, представивши два нових класи CPU і два нові чипсети. Серія Threadripper Pro орієнтована на вимогливих професіоналів, які потребують найбільш продуктивних систем. Водночас серія Threadripper HEDT має зацікавити просьюмерів з меншим бюджетом, які згодні пожертвувати функціями управління, 8-канальною пам'яттю та додатковими лініями PCIe Gen 5.

Обидві серії процесорів засновані на архітектурі AMD Zen 4 і підтримують високошвидкісні накопичувачі з інтерфейсом PCIe Gen 5. Флагманом є 96-ядерний процесор Threadripper Pro 7995WX, який підтримує 192 потоки інструкцій, підвищену частоту до 5,3 ГГц, пропонує 384 МБ кеш-пам'яті L3 та 128 ліній PCIe Gen 5. Всього AMD пропонує 6 процесорів серії Threadripper Pro. При цьому базова модель 7945WX задовольняється «лише» 12 ядрами і 24 потоками інструкцій.

Серія Threadripper HEDT включає 3 процесори, які містять від 24 до 64 ядер:

* AMD Ryzen Threadripper 7980X - $4999, 64 ядра, до 5,1 ГГц, 320 МБ кеш-пам'яті, 350 Вт TDP

* AMD Ryzen Threadripper 7970X - $2499, 32 ядра, до 5,3 ГГц, 160 МБ кеш-пам'яті, 350 Вт TDP

* AMD Ryzen Threadripper 7960X - $1499, 24 ядра, до 5,3 ГГц, 152 МБ кеш-пам'яті, 320 Вт TDP

Для створення робочих станцій на базі нових процесорів призначені материнські плати на базі чипсетів TRX50 (для Threadripper HEDT) та WRX90 (для Threadripper Pro). Хоча чипсет TRX50 може використовуватися з процесорами Threadripper Pro, він не дозволить повністю розкрити потенціал CPU через відсутність підтримки 8-канальної пам'яті та 128 ліній PCIe Gen 5. Для всіх нових чипів потрібно використовувати реєстрову пам'ять.

Нові процесори Threadripper HEDT та Threadripper Pro стануть доступними з 21 листопада.