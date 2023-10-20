Фінансові новини
- |
- 20.10.23
- |
- 14:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
AMD анонсувала нові CPU Threadripper: до 96 ядер, 128 ліній PCIe Gen 5 та 350 Вт TDP
12:52 20.10.2023 |
AMD оновила лінійку високопродуктивних процесорів Threadripper, представивши два нових класи CPU і два нові чипсети. Серія Threadripper Pro орієнтована на вимогливих професіоналів, які потребують найбільш продуктивних систем. Водночас серія Threadripper HEDT має зацікавити просьюмерів з меншим бюджетом, які згодні пожертвувати функціями управління, 8-канальною пам'яттю та додатковими лініями PCIe Gen 5.
Обидві серії процесорів засновані на архітектурі AMD Zen 4 і підтримують високошвидкісні накопичувачі з інтерфейсом PCIe Gen 5. Флагманом є 96-ядерний процесор Threadripper Pro 7995WX, який підтримує 192 потоки інструкцій, підвищену частоту до 5,3 ГГц, пропонує 384 МБ кеш-пам'яті L3 та 128 ліній PCIe Gen 5. Всього AMD пропонує 6 процесорів серії Threadripper Pro. При цьому базова модель 7945WX задовольняється «лише» 12 ядрами і 24 потоками інструкцій.
Серія Threadripper HEDT включає 3 процесори, які містять від 24 до 64 ядер:
* AMD Ryzen Threadripper 7980X - $4999, 64 ядра, до 5,1 ГГц, 320 МБ кеш-пам'яті, 350 Вт TDP
* AMD Ryzen Threadripper 7970X - $2499, 32 ядра, до 5,3 ГГц, 160 МБ кеш-пам'яті, 350 Вт TDP
* AMD Ryzen Threadripper 7960X - $1499, 24 ядра, до 5,3 ГГц, 152 МБ кеш-пам'яті, 320 Вт TDP
Для створення робочих станцій на базі нових процесорів призначені материнські плати на базі чипсетів TRX50 (для Threadripper HEDT) та WRX90 (для Threadripper Pro). Хоча чипсет TRX50 може використовуватися з процесорами Threadripper Pro, він не дозволить повністю розкрити потенціал CPU через відсутність підтримки 8-канальної пам'яті та 128 ліній PCIe Gen 5. Для всіх нових чипів потрібно використовувати реєстрову пам'ять.
Нові процесори Threadripper HEDT та Threadripper Pro стануть доступними з 21 листопада.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Поворотний момент в історії»: Байден закликав американців підтримати допомогу Ізраїлю та Україні
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|AMD представила Radeon RX 7900M – топову мобільну відеокарту у ноутбуку Alienware m18 R1
|AMD анонсувала нові CPU Threadripper: до 96 ядер, 128 ліній PCIe Gen 5 та 350 Вт TDP
|SpaceX планує здійснити 144 запуски ракет на орбіту наступного року
|Конкурент Samsung Galaxy Fold 5: OPPO представила Find N3 з двома дисплеями, чипом Snapdragon 8 Gen 2 і камерою Hasselblad
|Meta i TikTok мають пояснити ЄС, як вони протидіють дезінформації і втручанню у вибори
|Mazda презентувала оновлену MX-5 Miata
|Foxconn і Nvidia побудують фабрики ШІ для безпілотних автомобілів і промислових роботів
Бізнес
|США заборонили експорт у Китай флагманських відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 вартістю від $1600
|Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання