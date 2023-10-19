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АНАЛІТИКА

SpaceX планує здійснити 144 запуски ракет на орбіту наступного року

17:25 19.10.2023 |

Новини IT

 

Американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX планує здійснити 144 запуски своїх ракет-носіїв на орбіту в 2024 році, повідомив у середу віцепрезидент SpaceX з безпеки польотів Вільям Герстенмаєр.

"Цього року ми спробуємо провести 100 запусків, що стосується наступного року - ми хочемо збільшити частоту запусків до 12 на місяць або ж 144 запусків (за рік - ІФ-У) - це наша мета", - повідомив Герстенмаєр під час слухання підкомітету Сенату США з космосу та науки.

Він зазначив, що до теперішнього часу SpaceX вже здійснила 74 запуски, а також провела випробувальний політ нової ракети для висадки людей на Місяць Starship. Спроба закінчилася аварією, однак, за словами віцепрезидента, навіть невдалий запуск дав фахівцям великий обсяг корисної інформації для майбутніх запусків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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