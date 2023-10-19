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АНАЛІТИКА

Конкурент Samsung Galaxy Fold 5: OPPO представила Find N3 з двома дисплеями, чипом Snapdragon 8 Gen 2 і камерою Hasselblad

17:08 19.10.2023 |

Новини IT

Конкурент Samsung Galaxy Fold 5: OPPO представила Find N3 з двома дисплеями, чипом Snapdragon 8 Gen 2 і камерою Hasselblad

 

Компанія OPPO провела захід у Китаї, на якому анонсувала конкурента Samsung Galaxy Fold 5 - складаний смартфон OPPO Find N3.

Новинка отримала оновлений зовнішній вигляд, але такий самий форм-фактор книжки, як у попередньої версії пристрою. На передньому боці гаджета розмістили 6.31-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2484×1116p і динамічною частотою оновлення 10-120 Гц. Панель має співвідношення сторін 20:9 і пікову яскравість до 2800 ніт. Внутрішній дисплей смартфона має діагональ 7.82-дюймів з роздільною здатністю 2440×2268p, частотою оновлення 1-120 Гц і такою ж максимальною яскравістю.


OPPO Find N3 працює на актуальному флагманському процесорі Snapdragon 8 Gen 2 у парі з 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і до 1 ТБ ПЗП. За автономну роботу новинки відповідає акумулятор на 4805 мАг. Він підтримує зарядку SuperVOOC з потужністю 67 Вт. З 0 до 100% смартфон заряджається за 42 хвилини. Новинка має бічний сканер відбитків пальців, стереодинаміки та порт USB Type-C.

Конкурент Samsung Galaxy Fold 5: OPPO представила Find N3 з двома дисплеями, чипом Snapdragon 8 Gen 2 і камерою Hasselblad

 

На задній стороні гаджета встановили потрійну основну камеру Hasselblad. Основний сенсор має роздільну здатність 48 мегапікселів. Його доповнює телеоб'єктив на 64 МП з 3-кратним оптичним і 6-кратним гібридним зумом. Також у смартфоні встановлена ширококутна камера на 48 МП. Крім цього, OPPO Find N3 поставляється з двома фронтальними датчиками на 20 МП і 32 МП.

Конкурент Samsung Galaxy Fold 5: OPPO представила Find N3 з двома дисплеями, чипом Snapdragon 8 Gen 2 і камерою Hasselblad

 

Новинка працює з коробки на ОС Android 13, поверх якої встановлена спеціальною версією ColorOS 13.2. Гаджет підтримує мультивіконність в горизонтальному і вертикальному вигляді. Крім цього, деякі додатки підтримують функцію поділу екрана. Наприклад, у Microsoft 365 можна одночасно редагувати два документи або в галереї переглядати дві фотографії. Виробник обіцяє оновлювати новинки протягом 4 років: 3 роки оновлень ОС і 4 роки оновлень патчів безпеки.

Конкурент Samsung Galaxy Fold 5: OPPO представила Find N3 з двома дисплеями, чипом Snapdragon 8 Gen 2 і камерою Hasselblad

 

OPPO Find N3 продаватиметься в Китаї та Сінгапурі за ціною від $1366/$1746. В інших країнах новинка вийде, як OnePlus Open.

Конкурент Samsung Galaxy Fold 5: OPPO представила Find N3 з двома дисплеями, чипом Snapdragon 8 Gen 2 і камерою Hasselblad
За матеріалами: gagadget.com
 

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