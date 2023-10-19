Foxconn і Nvidia побудують фабрики ШІ для безпілотних автомобілів і промислових роботів

Nvidia і Foxconn працюють разом над створенням так званих "фабрик штучного інтелекту" - нового класу центрів обробки даних, які обіцяють надати потужності суперкомп'ютерів для прискорення розроблення безпілотних автомобілів, автономних машин і промислових роботів, повідомляє в середу сайт techcrunch.com.

Засновник і генеральний директор Nvidia Дженсен Хванг і голова та генеральний директор Foxconn Янг Лю оголосили про співпрацю на Hon Hai Tech Day на Тайвані у вівторок. Фабрика штучного інтелекту (ШІ) заснована на обчислювальній інфраструктурі графічних процесорів Nvidia.

"Ми створюємо всю цю комплексну систему, в якій, з одного боку, ви будуєте цей просунутий електромобіль... зі штучним інтелектом усередині, що дає змогу йому взаємодіяти з водіями та пасажирами, а також автономно керувати автомобілем, доповнений фабрикою штучного інтелекту, яка розробляє програмне забезпечення для цього автомобіля", - сказав Хванг.

Таке рішення є продовженням партнерства між Nvidia та Foxconn, про яке було оголошено в січні, щодо розробки платформ для автономних транспортних засобів. За цією угодою Foxconn стала основним постачальником електронних блоків управління (ЕБУ) для автовиробників, які будуть побудовані на базі системи-на-чіпі (SoC) Nvidia Drive Orin, суперкомп'ютерної платформи ШІ, що підтримує функції автономного водіння. У вівторок Foxconn також зобов'язалася виробляти ЕБУ з Drive Thor, SoC наступного покоління від Nvidia, після початку виробництва у 2025 році.

У рамках цього партнерства компанія Foxconn, яка постачає готові платформи електромобілів для виробників, заявила, що її автомобілі будуть побудовані на платформі Nvidia Drive Hyperion 9, яка охоплює не лише Drive Thor, а й набір датчиків, таких як камери, радар, лідар і ультразвук, необхідних для автономного водіння. Автовиробнику знадобиться масштаб, щоб зробити свої заводи ШІ життєздатними, особливо якщо він має намір конкурувати з Tesla.

Ці "фабрики ШІ", по суті, є конкурентами суперкомп'ютера Tesla Dojo, виробництво якого автовиробник, що належить Ілону Маску, почав влітку. Dojo навчатиме нейронні мережі Tesla, які використовуються для живлення, навчання і поліпшення "повного самостійного водіння" (FSD). Маск сподівається, що одного дня FSD справді стане повністю самокерованим, і саме тут на допомогу приходять потужні обчислення Dojo.

Сьогодні Tesla використовує суперкомп'ютер на базі графічного процесора Nvidia, але новий Dojo буде побудований за індивідуальним замовленням із використанням чіпів, розроблених Tesla. За даними компанії, фабрики штучного інтелекту Foxconn-Nvidia будуть засновані на суперчипі Nvidia GH200 Grace Hopper і програмному забезпеченні AI Enterprise.

Заводи матимуть й інші застосування, крім безпілотних автомобілів.

На сцені технічного заходу в Хон Хай Лю поділився метою Foxconn перетворитися "з компанії, що надає виробничі послуги, на компанію, що опікується платформними рішеннями", шляхом масштабування фабрик ШІ в різних сферах. Foxconn має намір запустити три платформи: розумні електромобілі, розумні міста і розумне виробництво.

"Це фабрика, яка приймає вхідні дані і на виході виробляє інтелект", - сказав Хуан, а Лю кивнув на знак згоди. "У майбутньому кожна сфера, кожна компанія матиме фабрику ШІ".

