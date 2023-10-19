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Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України
20:15 18.10.2023 |
Один із найбільших світових розробників ігор Wargaming, з аудиторією понад 200 млн користувачів, творець гри World of Tanks, запускає благодійний проєкт #WargamingUnited, щоб підтримати українських медиків.
Про це повідомляє фандрейзингова платформа United24.
У шість ігор розробники додали унікальні українські тематичні набори. Весь прибуток з продажу цього контенту компанія спрямує через United24 на придбання спеціалізованих реанімобілів типу С.
"Купуючи кастомізовані українські набори, гравці отримують цінні ігрові предмети та водночас допомагають врятувати тисячі життів", - йдеться у повідомленні.
Ініціатива триває з 18 жовтня до 1 листопада.
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