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АНАЛІТИКА

Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар

10:39 18.10.2023 |

Новини IT

 

Соцмережа X (раніше відома як Twitter) оголосила, що протестує нову модель підписки, згідно з якою буде стягувати 1 долар на рік за базові функції.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що нова підписка під назвою "Не бот" буде стягувати плату з користувачів за лайки, репости, цитування постів інших акаунтів, а також за додавання постів в закладки на веб-версії платформи.

У соцмережі пояснили, що метою запровадження нової моделі підписки є боротьба з ботами та спамерами. У X додали, що плата буде варіюватися від країни до країни залежно від обмінного курсу.

Нова підписка спочатку буде доступна для тестування для користувачів у Новій Зеландії та Філіппінах.

"У рамках цього тесту на існуючих користувачів це не впливає. Але нові користувачі, які не захочуть робити підписку, зможуть лише переглядати і читати пости, дивитися відео та відстежувати акаунти", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Twitter
 

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