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АНАЛІТИКА

14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки

23:52 16.10.2023 |

Новини IT

14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки

 

17 жовтня Intel випустить свої настільні процесори 14-го покоління, обіцяючи тактову частоту 6 ГГц (в бусті) для флагманської моделі Core i9-14900K.

Лінійка відома під кодовою назвою Raptor Lake Refresh, Intel збереже ціни на процесори Core i9, i7 та i5 14-го покоління приблизно на рівні минулого покоління, попри покращені характеристики, передає The Verge.

6 ГГц у новому Core i9-14900K роблять його «найшвидшим настільним процесором масового виробництва», як стверджує Intel, посилаючись на свою спеціальну версію 13900KS, яка вперше подолала бар'єр у 6 ГГц минулого року, але не була поставлена на конвеєр. Найцікавішим процесором 14-го покоління може стати Core i7-14700K, завдяки значному підвищенню продуктивності його ядер.

Цього року Intel збільшує кількість ядер у процесорах Core i7, переходячи від восьми енергоефективних (Е) і восьми продуктивних ядер (Р) до 12 ефективних і восьми продуктивних ядер. Загалом у Core i7-14700K тепер 20 ядер, що не так далеко від 24 ядер у Core i9-14900K. Базова тактова частота P-ядра становить 3,4 ГГц, а E-ядра - 2,5 ГГц для 14700K, як і в торішній моделі 13700K. Ці додаткові ефективні ядра можуть допомогти й у вирішенні творчих завдань і навіть щодо продуктивності для ігор, які використовують багатопотоковість.

14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки

 

Що стосується флагманських моделей, то в Core i9-14900K можливість досягати частоти 6 ГГц забезпечується технологією Thermal Velocity Boost, яка раніше використовувалася в спеціальному варіанті Core i9-13900KS. Частоти для P-ядер max turbo цього разу підвищено на 200 Гц до 5,6 ГГц, а також на 100 МГц для E-core max turbo. Навіть базові частоти як для P-, так і для E-ядер підвищені на 200 МГц.

Процесор Core i5-14600K містить шість P-ядер і вісім E-ядер і має базову тактову частоту 3,5 ГГц на P-ядрах із можливістю розгону до 5,3 ГГц.

Усі ці процесори 14-го покоління працюватимуть у материнських платах з чипсетами Intel 600-ї та 700-ї серій, оскільки Intel все ще використовує роз'єм LGA 1700. Вони включають підтримку Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, які виробники материнських плат можуть включити в оновлені плати. Процесори Intel нового покоління підтримуватимуть оперативну пам'ять DDR5 5600 і DDR4 3200.

14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки

 

14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки

 

14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки

 

14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки

 

14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки

 

14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки

 

Core i9-14900K коштуватиме $589, Core i7-1700K - $409, а Core i5-14600K - $319. Також пропонуються три версії процесорів без вбудованого відеоядра - за 564, 384 та 294 долари відповідно. Початок продажів заплановано на 17 жовтня.

14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки
За матеріалами: ITC.ua
 

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