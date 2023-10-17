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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Google захищатиме користувачів штучного інтелекту від претензій щодо авторських прав
13:56 16.10.2023 |
Компанія Google заявила, що захищатиме користувачів систем генеративного штучного інтелекту на своїх платформах Google Cloud і Workspace, якщо їх звинуватить у порушенні прав інтелектуальної власності, приєднавшись до Microsoft, Adobe та інших компаній, які зробили подібні зобов'язання.
Як пише Reuters, великі технологічні компанії, такі як Google, інвестують значні кошти в генеративний штучний інтелект і намагаються включити його у свої продукти. Письменники, ілюстратори та інші власники авторських прав заявляли в кількох судових позовах, що як використання їхньої роботи для навчання систем ШІ, так і контент, який створюють системи, порушують їхні права.
Google заявив, що його нова політика стосується програмного забезпечення, включно з платформою розробки Vertex AI і системою Duet AI, яка генерує текст і зображення в програмах Google Workspace і Cloud. Водночас в повідомленні компанії не згадується більш відома генеративна AI-програма чат-бота Bard від Google.
Компанія також заявила, що відшкодування не застосовується, якщо користувачі "навмисно створюють або використовують згенерований результат для порушення прав інших".
Нова хвиля судових позовів щодо генеративного штучного інтелекту загалом спрямована проти компаній-власників систем, включно з Google, а не окремих кінцевих користувачів.
Відповідачі зі штучного інтелекту заявили, що використання навчальних даних, взятих з інтернету для навчання їхніх систем, кваліфікується як добросовісне використання відповідно до законодавства США про авторське право.
Раніше повідомлялося, що Google представила цифрового помічника Assistant with Bard на основі штучного інтелекту. Новий продукт є комбінацією Google Assistant, доступного користувачам смартфонів за командою "Окей, Google", і генеративного (здатного створювати контент, - ред.) чат-бота Bard.
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