ActiBlizz + Microsoft: лист Філа Спенсера до співробітників щодо закриття угоди (Котік піде з 1 січня 2024 р)

Британський антимонопольний регулятор схвалив угоду Microsoft з Activision Blizzard, вартістю 68,7 млрд доларів. Управління з конкуренції та ринків Великобританії (CMA) дійшло висновку, що угода може бути укладена після того, як Microsoft нещодавно реструктуризувала угоду, передавши Ubisoft права на хмарні ігри для поточних і нових ігор Activision Blizzard. Це рішення відкриває шлях до закриття угоди.

Після підтвердження придбання Microsoft Activision Blizzard, голова Xbox та Microsoft Gaming Філ Спенсер розіслав співробітникам лист, де розкрив найближчі плани компанії.

Філ повідомив, що теперішній керівник Activision Blizzard Боббі Котік залишиться на своїй посаді до кінця року, щоб «забезпечити плавну та безперешкодну інтеграцію», передає The Verge. При цьому Котік підпорядковуватиметься безпосередньо Спенсеру, який найближчими тижнями оглядатиме нові володіння. Якоїсь конкретики не варто чекати до 8 листопада, коли відбудеться загальне зібрання щодо стратегії створеної сьогодні мегакомпанії.

Повний текст листа Філа Спенсера:

Сьогодні гарний день для гри. Ми завершили придбання Activision Blizzard і вітаємо Activision Blizzard та її бізнес у складі Microsoft Gaming.

Activision, Blizzard і King є видавцями одних із найпопулярніших і найулюбленіших франшиз в історії ігор, від Pitfall до Call of Duty, від Warcraft до Overwatch, від Candy Crush Saga до Farm Heroes Super Saga. Поєднуючи Xbox з майстерністю, знаннями та дивовижною спадщиною ігор Activision Blizzard, ми зможемо донести радість від ігор до ще більшої кількості людей по всьому світу.

Ми прагнемо вчитися на їхній творчості, обмінюватися ідеями та найкращими практиками, а також надавати нашим новим колегам можливість донести своє бачення до якомога ширшої аудиторії. І сьогодні ми офіційно розпочинаємо роботу над тим, щоб надати більше новаторських ігор для більшої кількості гравців, ніж будь-коли раніше, та на нових платформах - від мобільних до хмарного стримінгу. Ми також починаємо роботу над тим, щоб зробити бібліотеку ігор Activision, Blizzard та King's, які так полюбилися гравцям, доступними в Game Pass та на інших платформах - у нас буде ще багато новинок, якими ми поділимося найближчими місяцями.

Ми дуже раді, що співробітники Activision Blizzard стали нашими колегами, співробітниками та товаришами по команді. Боббі Котік погодився залишитися на своїй посаді до кінця 2023 року, підпорядковуючись безпосередньо мені, щоб забезпечити плавну та безперешкодну інтеграцію. Ми з нетерпінням чекаємо на спільну роботу як єдина команда, і найближчими місяцями поділимося новинами про нашу нову організаційну структуру.

Я хотів би висловити особливу і сердечну подяку всім, хто допоміг зробити це придбання можливим. Ми не змогли б досягти цього без вашої відданості.

Протягом наступних тижнів я відвідаю офіси Activision, Blizzard і King разом із членами нашої команди лідерів ігрового бізнесу. У нас буде можливість привітати наших нових колег на наступній віртуальній зустрічі для співробітників Xbox, а для всієї спільноти Microsoft ми обговоримо це та багато іншого на сесії «Стратегії компанії», яка відбудеться 8 листопада.

Разом ми зможемо відкрити світ можливостей для гравців і творців.

Філ.