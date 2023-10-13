Snapdragon X ─ нова платформа Qualcomm для ПК, яка повинна конкурувати з Apple M

Qualcomm анонсувала нову серію процесорів для наступного покоління її платформи ARM для ПК - Snapdragon X. Платформа заснована на процесорній технології Oryon, отриманої внаслідок придбання у 2021 році компанії Nuvia.

Nuvia була заснована колишніми інженерами Apple, які раніше працювали над серією чипів Apple A, що використовуються в iPhone та iPad. Arm подала позов проти обох компаній щодо угоди, який розглядатиметься у суді у вересні 2024 року.

Серія Snapdragon X повинна стати прямим конкурентом чипам серії Apple M, яка дебютувала в MacBook Air у 2020 році. Якщо платформа Qualcomm запропонує порівняні показники продуктивності та часу автономної роботи, це може спричинити великі зміни для користувачів Windows, особливо в сегменті легких ноутбуків. Продуктивність та час автономної роботи - це тонкий баланс для тонких та легких ноутбуків, який завжди потребує деяких компромісів.

Ще одна загальна риса чипів Snapdragon X та Apple M ─ це нейронний процесор (Apple називає його Neural Engine), призначений для обробки завдань штучного інтелекту на пристрої. Старший віцепрезидент Дон Макгуайр називає це «квантовим стрибком уперед у продуктивності та енергоефективності», який дозволить реалізувати нові можливості на пристроях «у нову еру генеративного штучного інтелекту». Нова платформа Snapdragon X забезпечить підтримку 5G, чого поки що немає в чипах Apple M.