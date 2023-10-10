Фінансові новини
- |
- 10.10.23
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Windows 12 дійсно вийде у 2024 році - на це натякнув фінансовий директор Intel
14:53 10.10.2023 |
У вересні в Нью-Йорку (New York) відбулася конференція Citi 2023 Global Technology Conference, на якій, можливо, прозвучала інформація про терміни виходу Windows 12.
Під час свого виступу фінансовий директор Intel Дейв Цинснер (Dave Zinsner) повідомив, що його компанія очікує на високі фінансові показники у 2024 році та пов'язав це з якимось важливим оновленням від Microsoft.
Ми думаємо, що 2024 рік буде дуже хорошим роком для клієнтів, зокрема, через оновлення Windows. І ми, як і раніше, вважаємо, що встановлена база досить стара і потребує оновлення, і ми думаємо, що наступний рік може стати початком цього процесу, з огляду на стимулюючу роль ОС Windows. Тому ми з оптимізмом дивимося на те, як розвиватимуться події у 24-му році.
Відомо, що з 10 жовтня 2023 року Microsoft припиняє підтримку Windows 11, що технічно дасть змогу корпорації сконцентруватися на виробництві наступної версії своєї операційної системи.
Поки що зарано однозначно стверджувати, що Windows 12 вийде у 2024 році, але слова директора Intel важко інтерпретувати інакше. Тим більше, що ця дата і раніше фігурувала в новинах про Windows 12.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Партнер Єрмака за пів року різко наростив бізнес у кіно, будівництві та виробництві дронів, – ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Україна розпочала консультації з інвесторами щодо реструктуризації $20 млрд держборгу – Reuters
|Коболєв став радником президента Молдови
|ВАКС закрив справу «Роттердам+»
|В Україні заарештували активи трьох російських олігархів на 17 млрд грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Windows 12 дійсно вийде у 2024 році - на це натякнув фінансовий директор Intel
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Ринок нових комерційних авто в Україні у вересні зріс на 65% - «Укравтопром»
Бізнес
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника
|TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць