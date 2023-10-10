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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Windows 12 дійсно вийде у 2024 році - на це натякнув фінансовий директор Intel

14:53 10.10.2023 |

Новини IT

 

У вересні в Нью-Йорку (New York) відбулася конференція Citi 2023 Global Technology Conference, на якій, можливо, прозвучала інформація про терміни виходу Windows 12.

Під час свого виступу фінансовий директор Intel Дейв Цинснер (Dave Zinsner) повідомив, що його компанія очікує на високі фінансові показники у 2024 році та пов'язав це з якимось важливим оновленням від Microsoft.

Ми думаємо, що 2024 рік буде дуже хорошим роком для клієнтів, зокрема, через оновлення Windows. І ми, як і раніше, вважаємо, що встановлена база досить стара і потребує оновлення, і ми думаємо, що наступний рік може стати початком цього процесу, з огляду на стимулюючу роль ОС Windows. Тому ми з оптимізмом дивимося на те, як розвиватимуться події у 24-му році.

Відомо, що з 10 жовтня 2023 року Microsoft припиняє підтримку Windows 11, що технічно дасть змогу корпорації сконцентруватися на виробництві наступної версії своєї операційної системи.

Поки що зарано однозначно стверджувати, що Windows 12 вийде у 2024 році, але слова директора Intel важко інтерпретувати інакше. Тим більше, що ця дата і раніше фігурувала в новинах про Windows 12.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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