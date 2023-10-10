OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту

Компанія OpenAI розглядає можливість створення власних чипів для штучного інтелекту і вже приступила до оцінки потенційного об'єкта придбання.

За словами людей, знайомих із планами стартапу, керівництво ще не ухвалило остаточного рішення. Однак з минулого року компанія обговорювала різні варіанти розв'язання проблеми нестачі дорогих ШІ-чипів.

Серед варіантів OpenAI розглядає створення власного процесора, тіснішу співпрацю зі сторонніми виробниками, а також диверсифікацію постачальників за межами Nvidia.

Торік генеральний директор компанії Сем Альтман (Sam Altman) зробив придбання більшої кількості ШІ-чипів одним із головних пріоритетів. Він відкрито скаржився на брак графічних процесорів, найбільш придатних для роботи додатків штучного інтелекту.

Зусилля з отримання додаткових чипів пов'язані з двома основними проблемами, виявленими Альтманом: нестачею сучасних процесорів і "непомірними" витратами на експлуатацію апаратного забезпечення, необхідного для роботи компанії та її продуктів.

З 2020 року OpenAI розробляє свої технології генеративного штучного інтелекту на величезному суперкомп'ютері, побудованому Microsoft. Установка використовує 10 000 графічних процесорів Nvidia.

Запуск ChatGPT обходиться компанії дуже дорого. За даними аналітиків, вартість кожного запиту становить приблизно 4 центи.

Якщо обсяг запитів ChatGPT зросте до десятих часток від обсягу пошуку Google, то для підтримання працездатності знадобляться графічні процесори вартістю близько $48,1 млрд на початковому етапі та близько $16 млрд на рік.

З 2020 року OpenAI розробляє свої технології генеративного штучного інтелекту на величезному суперкомп'ютері, побудованому Microsoft. Установка використовує 10 000 графічних процесорів Nvidia.

Запуск ChatGPT обходиться компанії дуже дорого. За даними аналітиків, вартість кожного запиту становить приблизно 4 центи.

Якщо обсяг запитів ChatGPT зросте до десятих часток від обсягу пошуку Google, то для підтримання працездатності знадобляться графічні процесори вартістю близько $48,1 млрд на початковому етапі та близько $16 млрд на рік.