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АНАЛІТИКА

Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ

15:00 05.10.2023 |

Новини IT

 

Компанія Google анонсувала нового цифрового помічника з підтримкою штучного інтелекту - Assistant with Bard.

У компанії заявили, що рішення поєднує в собі можливості чат-бота Bard з персоналізованим помічником Assistant. Користувачі можуть взаємодіяти з Assistant with Bard за допомогою тексту, голосу або зображень, додали в Google.

Протягом наступних кількох місяців Google планує інтегрувати нове рішення в пристрої Android і iOS. Компанія описує технологію як «більш персоналізованого помічника», який зможе надавати допомогу при роботі з Gmail і Google Docs.


Також Google навела приклад, як користувачі можуть використовувати нового помічника:

«Наприклад, ви щойно сфотографували своє цуценя і хочете опублікувати його в соціальних мережах. Просто помістіть поверх фотографії накладку Assistant with Bard і попросіть написати для вас пост в соціальні мережі. Помічник зрозуміє контекст і допоможе вам».

Крім того, на заході Made by Google було представлено нові смартфони Pixel 8 і 8 Pro на базі нових чипів Tensor G3, що використовують штучний інтелект для підвищення продуктивності.

Джеререло: incrypted.com
Ключові теги: Google
 

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