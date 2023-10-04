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АНАЛІТИКА

ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe

12:36 04.10.2023 |

Новини IT

 

Використання ChatGPT збільшує продуктивність праці основних IT-процедур у середньому на 30-40%, такими результатами дослідження поділився співзасновник і член ради директорів SoftServe Тарас Кицмей на конференції "Майбутнє українського експорту", організованій "Економічною правдою" в середу.

"Одне з досліджень наша компанія зробила, створивши 1,3 тис. різних кейсів із програмування, тестування, дизайну тощо. І щоразу брали: один розробник робить старим способом, а другий - робить із ChatGPT. Знаєте, наскільки продуктивність праці підвищилася в середньому? На 30-40%", - сказав Кицмей.

За його словами, штучний інтелект (ШІ) на сьогодні в IT-галузі стає інструментом, який дає змогу зняти з людей навантаження рутинною роботою, залишивши їм high level.

"30-40% - це та рушійна сила, яка всіх рухає. І ми туди йдемо. І ми бачимо там майбутнє", - наголосив співвласник SoftServe.

Він уточнив, що наступний крок - це вже автоматизувати ChatGPT або інші подібні інструменти.

SoftServe входить до списку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Згідно з інформацією на сайті компанії, у неї близько 13 тис. працівників і 47 офісів у 14 країнах світу. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Центри розробки компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Тернополі, Одесі, Вінниці та Хмельницькому, а також у Польщі, Болгарії, Румунії та країнах Латинської Америки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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