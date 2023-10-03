$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) оголосила, що оштрафувала компанію Dish Network на 150 тис. доларів за списаний супутник, який був залишений у неправильному місці в космосі, та потенційне збільшення кількості космічного сміття.

Згідно з заявою FCC, що це перший примусовий захід, який вона коли-небудь вживала щодо космічного сміття або виведених з експлуатації створених людиною об'єктів, що залишилися в космосі, передає BusinessInsider.

Dish досягла мирової угоди з FCC та визнала відповідальність за неналежну утилізацію свого супутника EchoStar-7 (запущеного у 2002-му) після завершення місії. Dish Network залишила виведений супутник на «утилізаційній орбіті, значно нижчій за необхідну висоту».

Згідно з планом, затвердженим FCC у 2012 році, компанія Dish зобов'язалася перемістити супутник після завершення експлуатації на висоту близько 300 км вище його робочої геостаціонарної дуги, натомість його «припаркували» лише на 122 км вище позначеної висоти.