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АНАЛІТИКА

$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника

17:25 03.10.2023 |

Новини IT

 

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) оголосила, що оштрафувала компанію Dish Network на 150 тис. доларів за списаний супутник, який був залишений у неправильному місці в космосі, та потенційне збільшення кількості космічного сміття.

Згідно з заявою FCC, що це перший примусовий захід, який вона коли-небудь вживала щодо космічного сміття або виведених з експлуатації створених людиною об'єктів, що залишилися в космосі, передає BusinessInsider.

Dish досягла мирової угоди з FCC та визнала відповідальність за неналежну утилізацію свого супутника EchoStar-7 (запущеного у 2002-му) після завершення місії. Dish Network залишила виведений супутник на «утилізаційній орбіті, значно нижчій за необхідну висоту».

Згідно з планом, затвердженим FCC у 2012 році, компанія Dish зобов'язалася перемістити супутник після завершення експлуатації на висоту близько 300 км вище його робочої геостаціонарної дуги, натомість його «припаркували» лише на 122 км вище позначеної висоти.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: США
 

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