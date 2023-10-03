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TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць
16:41 03.10.2023 |
У той час, коли деякі сервіси прагнуть впровадити рекламу, або збільшити її кількість, TikTok тестує передплату $4,99 на місяць, яка позбавляє реклами.
Сайт Android Authority виявив текст у коді Android-застосунку TikTok, який говорить про те, що ведеться робота над варіантом передплати, який прибере рекламу у програмі. План «Без реклами» наразі лише тестується, TikTok офіційно не коментував його існування. Ось текст спливного вікна TikTok:
Стандарт (безкоштовно) - насолоджуйтесь TikTok безкоштовно з рекламою. Показ реклами буде персоналізовано на основі вашої активності в TikTok. Ми також використовуємо дані третіх сторін, але лише якщо ви увімкнули відстеження на пристрої.
Без реклами ($4,99/місяць) - насолоджуйтеся TikTok без реклами.
Також присутній наступний текст:
Ми тестуємо план без реклами у ком'юніті TikTok.
Продовжуючи, ви погоджуєтеся на {%s} та підтверджуєте, що прочитали {%s}, щоб дізнатися, як ми збираємо, використовуємо та розповсюджуємо дані.
Ви також підтверджуєте негайне отримання передплати без реклами. Ціна включає VAT.
Дозвольте нам використовувати ваші дані, щоб показувати вам релевантну рекламу, яка допоможе TikTok залишатися безкоштовним. %s.
Ви також можете побачити, як ми використовуємо та захищаємо ваші дані у нашому %s
Сайту не вдалося отримати цю версію застосунку для усіх можливих акаунтів - судячи з цього, тестування є вибірковим.
Досі TikTok здебільшого використовував рекламу. Платформа має кілька механізмів розподілу прибутку творців контенту, а також прямої підписки, яка дозволяє користувачам передплачувати безпосередньо контент конкретного автора.
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