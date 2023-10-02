Маск протестував пряму трансляцію у соцмережі X: грав у Diablo IV

Мільярдер Ілон Маск 1 жовтня вперше протестував прямі трансляції у соцмережі X, щоб переконатись, як на платформі працюють ігрові стріми.

Про це пише Bloomberg.

"Пряма трансляція в X тривала 52 хвилини, з яких перші десять хвилин пішли на правильне налаштування стріму, причому Маску допомагав співробітник компанії.

Максимальна одночасна аудиторія становила 1300 глядачів, а до кінця трансляції - 20 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Під час стріму Маск грав у Diablo IV.

"Стрімінг Diablo в якості тестового кейсу свідчить про те, що Маск сподівається відвоювати частину ринку стрімінгу ігор, на якому зараз домінує Twitch.

X тепер дозволяє платним підписникам брати участь у доходах від реклами, що може привабити деяких стримерів Twitch, розчарованих політикою монетизації сервісу Amazon", - додає Bloomberg.