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Стів Джобс
Маск протестував пряму трансляцію у соцмережі X: грав у Diablo IV
18:04 02.10.2023 |
Мільярдер Ілон Маск 1 жовтня вперше протестував прямі трансляції у соцмережі X, щоб переконатись, як на платформі працюють ігрові стріми.
Про це пише Bloomberg.
"Пряма трансляція в X тривала 52 хвилини, з яких перші десять хвилин пішли на правильне налаштування стріму, причому Маску допомагав співробітник компанії.
Максимальна одночасна аудиторія становила 1300 глядачів, а до кінця трансляції - 20 тисяч", - йдеться у повідомленні.
Під час стріму Маск грав у Diablo IV.
"Стрімінг Diablo в якості тестового кейсу свідчить про те, що Маск сподівається відвоювати частину ринку стрімінгу ігор, на якому зараз домінує Twitch.
X тепер дозволяє платним підписникам брати участь у доходах від реклами, що може привабити деяких стримерів Twitch, розчарованих політикою монетизації сервісу Amazon", - додає Bloomberg.
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