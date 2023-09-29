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Spotify представив ШІ для клонування голосів подкастерів і перекладу їх іншими мовами
17:01 29.09.2023 |
Сервіс Spotify представив функцію на основі штучного інтелекту, яка дає змогу перекладати подкасти іншими мовами зі збереженням голосу ведучого.
За даними компанії, функція заснована на технології генерації голосу OpenAI, яка раніше була анонсована для застосунку ChatGPT. Вона дає змогу створювати "реалістичні синтетичні голоси" на основі лише кількох секунд мовлення, йдеться в релізі стартапу.
За словами представників Spotify, функція допоможе зробити прослуховування подкастів більш автентичним і природним, зберігаючи характерні особливості мови подкастерів.
Для перших перекладів іспанською, французькою та німецькою Spotify співпрацювала з такими авторами, як Дакс Шепард (Dax Shepard), Лекс Фрідман (Lex Fridman), Моніка Падман (Monica Padman), Стівен Бартлетт (Steven Bartlett) і Білл Сіммонс (Bill Simmons). Переозвучені епізоди будуть доступні безкоштовним і платним користувачам найближчим часом.
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