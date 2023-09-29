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АНАЛІТИКА

Adobe запускає вебверсію Photoshop з ШІ-інструментами на базі Firefly

14:21 29.09.2023 |

Новини IT

 

Adobe після двох років бета-тесту офіційно запустила вебверсію Photoshop для користувачів із платними планами - оновлену інструментами штучного інтелекту на основі Firefly (такими, як «‎генеративне заповнення» та «‎генеративне розширення»). Однак поділитись роботами та співпрацювати можна навіть з тими колегами, що не мають передплати.

Adobe запускає вебверсію Photoshop з ШІ-інструментами на базі Firefly

 

Adobe анонсувала функції генеративного розширення (дозволяє розширювати зображення та заповнювати його вмістом на основі підказки) та генеративного заповнення (може додавати або видаляти об'єкти, зберігаючи контекст зображення недоторканим) ще у травні - та запустила їх для початку у бета-версію Photoshop в Інтернеті (яка може стати платформою для швидшого випуску оновлень або тестування функцій Adobe). Інструменти підтримують понад 100 мов у текстових запитах.

У компанії кажуть, що вебверсія оснащена «‎більшістю» інструментів зі стандартної програми (включно з контекстною панеллю завдань, яка надає пропозиції щодо наступних дій), однак у ній все ще відсутні такі інструменти, як «Латка‎», «‎Перо» та «‎Прямолінійне ласо» (хоча Adobe каже, що «‎працює» над перенесенням).

Вебверсія Photoshop доступна власникам платних тарифів Photoshop, ціна яких стартує від $9,99 на місяць, і не буде доступною як безплатна програма після запуску.
За матеріалами: ITC.ua
 

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