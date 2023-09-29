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АНАЛІТИКА

ChatGPT відтепер шукатиме відповіді в Інтернеті — у режимі реального часу та з посиланням на першоджерело

10:53 29.09.2023 |

Новини IT

 

Чатбот надаватиме актуальнішу інформацію з посиланням на першоджерело - на початку лише для преміальних передплатників.

OpenAI оголосила, що ChatGPT знову може шукати актуальну інформацію в Інтернеті, пропонуючи відповіді, взяті з «актуальних і авторитетних» джерел. Наразі функція «Огляд за допомогою Bing» доступна лише власникам передплат Plus і Enterprise, однак згодом її розгорнуть для усіх користувачів.

Подібні можливості вже передбачені у Bing у Windows, Edge та сторонніх браузерах, а також в Bard від Google.

 

Ось як налаштувати оригінальний ChatGPT для пошуку в режимі реального часу в Інтернеті (звісно, якщо у вас є передплата):

* Натиснути на Меню з трьома крапками > Налаштування > Нові функції > Перегляд за допомогою Bing.
* Далі почати новий чат, торкнутися GPT-4 й обрати «Перегляд за допомогою Bing».

Нова функція дещо повільно, але працює. Також можна натиснути на посилання у відповіді, щоб порівняти текст і переглянути першоджерело. Враховуючи схильність ШІ-чатботів до галюцинацій, можливість фактчекінгу є суттєвим покращенням, як власне і доступ до актуальніших данних.

Наприкінці червня OpenAI вже пробувала «‎відпустити» ChatGPT в Інтернет з iOS-пристроїв, однак припинила розгортання функції через зловживання: користувачі зрозуміли, що можуть змусити чатбота надати їм доступ до платного контенту.
За матеріалами: ITC.ua
 

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