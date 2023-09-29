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Google закриває застосунок Podcasts: подкасти переїдуть в YouTube Music
08:59 29.09.2023 |
Компанія Google збирається закрити ще один фірмовий додаток.
Йдеться про Google Podcasts. Застосунок перестане існувати на початку 2024 року. Після цього всі подкасти переїдуть у сервіс YouTube Music. До речі, вони вже доступні в YouTube Music користувачам у США. Їх можна слухати і завантажувати в додатку безкоштовно.
Google анонсувала додаток Podcasts для Android-пристроїв у 2018 році. Через два роки у Google Podcasts з'явилася веб-версія і застосунок для iOS.
За матеріалами:
gagadget.com
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