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АНАЛІТИКА

Google закриває застосунок Podcasts: подкасти переїдуть в YouTube Music

08:59 29.09.2023 |

Новини IT

 

Компанія Google збирається закрити ще один фірмовий додаток.

Йдеться про Google Podcasts. Застосунок перестане існувати на початку 2024 року. Після цього всі подкасти переїдуть у сервіс YouTube Music. До речі, вони вже доступні в YouTube Music користувачам у США. Їх можна слухати і завантажувати в додатку безкоштовно.

Google закриває застосунок Podcasts: подкасти переїдуть в YouTube Music

 

Google анонсувала додаток Podcasts для Android-пристроїв у 2018 році. Через два роки у Google Podcasts з'явилася веб-версія і застосунок для iOS.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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