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АНАЛІТИКА

WSJ: OpenAI продасть акції інвесторам

13:01 27.09.2023 |

Новини IT

 

Стартап штучного інтелекту OpenAI веде переговори з інвесторами про продаж акцій. Після цього оцінка компанії може зрости до $80 млрд і більше, повідомив WSJ із посиланням на людей, знайомих із деталями переговорів.

Очікується, що угода дасть змогу співробітникам продавати наявні акції, а не випускати компанією нові для залучення додаткового капіталу.

У квітні 2023 року OpenAI отримала понад $300 млн фінансування від Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive і K2 Global за оцінкою в $29 млрд. Згідно з наданими даними, після продажу акцій організація може стати одним із найприбутковіших світових стартапів після SpaceX Ілона Маска і TikTok китайської компанії ByteDance.

Згідно з наданими даними, 49% цінних паперів належить компанії Microsoft. Керівництво стартапу повідомило інвесторам про плани досягти 1 млрд доходу 2023 року.

OpenAI було створено 2015 року як некомерційну організацію, орієнтовану на дослідження в галузі штучного інтелекту. У 2019 році вона перейшла на структуру «обмеженого прибутку», щоб залучити інвестиції, необхідні для оплати обчислювальних потужностей і найму провідних фахівців у галузі ШІ.

Таке рішення викликало негативну реакцію серед персоналу, і частина співробітників пішла в конкуруючу лабораторію Anthropic, яка залучила $100 млн інвестицій.

Глава OpenAI Сем Альтман сказав, що не планує робити компанію публічною. За його словами, продаж наявних акцій є можливістю перевести в готівку цінні папери для співробітників.

При цьому стартап має намір зберегти міноритарну частку Microsoft у компанії. Найімовірніше, вона не зможе купити акції, які могли б збільшити її частку вище 50%, зазначає видання.

Джерело: incrypted.com
 

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