Фінансові новини
- |
- 27.09.23
- |
- 00:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
19:40 26.09.2023 |
Xiaomi анонсувала смартфони 13T і 13T Pro, їхньою особливістю стане більша, ніж раніше кількість оновлень - чотири великих оновлення Android, а також п'ять років латок безпеки.
Телефони в першу чергу продаватимуться на європейських ринках та у Великобританії, передає The Verge. Ціна Xiaomi 13T Pro стартуватиме від 649 фунтів (799 євро), а 13T - від 549 фунтів (649 євро).
Зобов'язання щодо чотирьох великих оновлень Android і п'ятирічних латок безпеки більш-менш відповідає тому, що Samsung пропонує для флагманських Galaxy S23, і це технічно більше, ніж три оновлення Android, які Google пропонує для Pixel. Але є важливе зауваження щодо серії Xiaomi 13T: вони постачаються з торішньою версією Android 13. Отже, принаймні одне з цих оновлень використають для оновлення до Android 14.
Xiaomi, 13T і 13T Pro оснащені системою камер бренду Leica, хоча й без 1-дюймового сенсора, як у Xiaomi 13 Pro, а також без 200-Мп об'єктива. На обох телефонах буде 50-Мп основна камера з сенсором 1/1,28 дюйма разом з 50-Мп телефото, 12-Мп надширококутною та 20-Мп фронтальною камерами.
Xiaomi 13T Pro оснащено процесором MediaTek Dimensity 9200 Plus, а 13T - Dimensity 8200-Ultra. У обидвох всередині акумулятори на 5000 мАг, але лише 13T Pro може заряджатися потужністю до 120 Вт (до повного заряду за 19 хвилин), у 13T максимальна потужність становить 67 Вт.
Телефони пропонують 6,67-дюймовий дисплей з частотою оновлення 144 Гц, піковою яскравістю 2600 ніт (типова - 1200 ніт) і роздільною здатністю 2712 x 1220. Обидва захищені від пилу та води за стандартом IP68, хоча лише 13T Pro підтримує Wi-Fi 7, а 13T - Wi-Fi 6. Обидва пропонуються в синьому, зеленому або чорному кольорах.
Xiaomi 13T Pro буде доступний у кількох конфігураціях. Є варіанти з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 або 512 ГБ постійної, а також топовий варіант на 16 ГБ оперативки та 1 ТБ на накопичувачі. Xiaomi 13T поставлятиметься з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, або з 12 ГБ оперативної пам'яті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
|США офіційно підтвердили, що передали Києву перелік «пріоритетних реформ»
|Росія вдарила по пункту пропуску з Румунією, є поранені. Руйнування на Черкащині і в Кривому Розі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
Бізнес
|YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем
|Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні
|Microsoft представила універсального помічника Copilot для Windows
|Redmi Note 13 Pro - Snapdragon 7s Gen 2, 200-МП камера і 120-Гц дисплей за ціною від $190
|Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260
|Пілотну версію 5G можуть запустити в Україні вже у 2024 році — Федоров
|В США регулятор схвалив нові антени Starlink