Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки

Xiaomi анонсувала смартфони 13T і 13T Pro, їхньою особливістю стане більша, ніж раніше кількість оновлень - чотири великих оновлення Android, а також п'ять років латок безпеки.

Телефони в першу чергу продаватимуться на європейських ринках та у Великобританії, передає The Verge. Ціна Xiaomi 13T Pro стартуватиме від 649 фунтів (799 євро), а 13T - від 549 фунтів (649 євро).





Зобов'язання щодо чотирьох великих оновлень Android і п'ятирічних латок безпеки більш-менш відповідає тому, що Samsung пропонує для флагманських Galaxy S23, і це технічно більше, ніж три оновлення Android, які Google пропонує для Pixel. Але є важливе зауваження щодо серії Xiaomi 13T: вони постачаються з торішньою версією Android 13. Отже, принаймні одне з цих оновлень використають для оновлення до Android 14.

Xiaomi, 13T і 13T Pro оснащені системою камер бренду Leica, хоча й без 1-дюймового сенсора, як у Xiaomi 13 Pro, а також без 200-Мп об'єктива. На обох телефонах буде 50-Мп основна камера з сенсором 1/1,28 дюйма разом з 50-Мп телефото, 12-Мп надширококутною та 20-Мп фронтальною камерами.

Xiaomi 13T Pro оснащено процесором MediaTek Dimensity 9200 Plus, а 13T - Dimensity 8200-Ultra. У обидвох всередині акумулятори на 5000 мАг, але лише 13T Pro може заряджатися потужністю до 120 Вт (до повного заряду за 19 хвилин), у 13T максимальна потужність становить 67 Вт.

Телефони пропонують 6,67-дюймовий дисплей з частотою оновлення 144 Гц, піковою яскравістю 2600 ніт (типова - 1200 ніт) і роздільною здатністю 2712 x 1220. Обидва захищені від пилу та води за стандартом IP68, хоча лише 13T Pro підтримує Wi-Fi 7, а 13T - Wi-Fi 6. Обидва пропонуються в синьому, зеленому або чорному кольорах.

Xiaomi 13T Pro буде доступний у кількох конфігураціях. Є варіанти з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 або 512 ГБ постійної, а також топовий варіант на 16 ГБ оперативки та 1 ТБ на накопичувачі. Xiaomi 13T поставлятиметься з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, або з 12 ГБ оперативної пам'яті.